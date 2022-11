Ballando con le stelle, arriva la drammatica confessione della concorrente: racconto inedito

Copia snippet di codice

Ballando con le stelle: arriva la drammatica confessione della protagonista dello show, racconto inedito.

Continua l’avventura dei concorrenti di Ballando con le stelle. Artisti che, quasi sempre per la prima volta nella vita, si cimentano nell’arte della danza, a suon di jive, salsa e cha cha cha. Un percorso che, però, va oltre il ballo.

Nel corso dei mesi trascorsi in trasmissione, i concorrenti riescono ad aprirsi, mostrare lati inediti e scoprire nuove sfaccettature della propria personalità. C’è anche chi ha vissuto, grazie al programma, una vera e propria svolta. È successo ad una delle concorrenti di questa edizione dello show, che ha raccontato cosa è cambiato da quando si è messa in gioco nella trasmissione di Rai Uno, rivelando alcuni dolorosi retroscena del suo passato.

La dolorosa confessione della concorrente di Ballando con le stelle: “Non riuscivo ad accettarmi”

“Faccio un percorso di analisi da tanti anni e mi sono resa conto che c’era un muro: non accettavo la mia immagine. Sono alta un metro e ottanta e mi sono sempre sentita ingombrante. I tatuaggi, i capelli rosa sono un modo per nascondere il mio corpo”. Queste le parole di Ema Stokholma, che, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato come sta vivendo l’esperienza a Ballando con le stelle. Un’esperienza che, in sole tre settimane, le ha cambiato la vita.

“È come se avessi scoperto di avere un corpo, una postura, una sensualità. A quasi 40 anni ho imparato a connettere il cervello con il resto del corpo”, ha rivelato la conduttrice, che ha aggiunto: “Ora mangio in continuazione, mentre prima non pensavo tanto alla fame, né sentivo il dolore. Stanotte ho sognato che giocavo a calcio, in porta, ed ero bravissima”

Una vera e propria rinascita, quella di Ema, dietro alla quale c’è senza dubbio l’incontro, inaspettato, col suo maestro e partner in pista, Angelo Madonia. Nonostante il desiderio di entrambi di preservare la loro privacy, in trasmissione è trapelato che tra i due è nato qualcosa che va oltre il ballo. “Avevo tanti muri, lui è stato bravo ad abbatterli”, ha rivelato la dj, che, in queste prime puntate della trasmissione di Milly Carlucci, si è rivelata una delle concorrenti migliori. Pioggia di complimenti e di voti alti da parte della severissima giuria, che sottolinea come Ema sia in grado di danzare ed eseguire bene le coreografie nonostante la sua notevole altezza e la lunghezza delle gambe. Vincerà l’edizione?

“Al podio ci vorrei arrivare, anche se sarà dura”, ha commentato la Stokholma. E voi, state seguendo il suo percorso sulla pista più famosa del nostro piccolo schermo? Non perdetevi la prossima puntata dello show, in prima serata sabato sera, per scoprire quale ballo porteranno in scena Ema ed Angelo.