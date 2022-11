Dramma per il vippone, la sua vita è stata uno strazio: retroscena sconvolgenti

Copia snippet di codice

Niente è andato come doveva andare per questo vippone. La sofferenza lo ha stremato, non ci sono più dubbi.

Il Grande Fratello Vip regala un po’ di tutto. Da quel sano trash e follia di cui non si può certo fare a meno, alle situazioni impensabili che si realizzano proprio all’interno della casa. Così, non sono mancati momenti di confessioni intime, e tra queste ve n’è una in particolare che ci ha svelato le reali motivazioni che hanno spinto un vippone tra quelli del cast a vivere in modo a dir poco unico.

Avere avuto un passato difficile è fonte di malessere continuo, anche in futuro. Un dolore non lo si supera se prima non si chiedono i giusti aiuti. Anche perché le ferite lasciano segni insanabili.

Così, il vippone si mette a nudo come mai ha fatto, mettendo da parte quel suo senso di tristezza e malinconia che lo travolge ogni volta che alza lo sguardo.

Salta fuori verità sul dramma del vippone più amato

Non tutti i gieffini risultano simpatici agli occhi del pubblico. L’amico di oggi però è da sempre amato, specialmente per il suo modo di essere, sempre improntato a una grande riservatezza. Per questo quando in trasmissione si è messo a nudo, senza filtri e censure, tutti i fan e il pubblico a casa sono rimasti senza parole. Il Grand Fratello Vip, da anni dai suoi esordi, intrattiene come se fosse il primo giorno di messa in onda.

Si tratta proprio di George Ciupilan il giovanissimo ex concorrente de la serie Il Collegio, e stimatissimo influencer. Ha vissuto un’infanzia da incubo, a cominciare da quando fu strappato dalla mamma senza vergogna.

Da giovanissima Marilena, la mamma del gieffino, si lasciò con il papà del ragazzo e andò a vivere in Italia. Si trasferì dalla Romania e ad attenderla trovò un Paese magico. Peccato che nulla è stato facile, specialmente la lontananza dal suo amato figlio. Dopo il trasferimento, il piccolo bambino senza madre, andò a vivere con la nonna.

Passati cinque anni, il papà tornò per riportarlo con sé in Romania. Sono stati gli anni peggiori, perché il genitore beveva e lo minacciava con la sua aggressività. Così, ha vissuto l’infanzia peggiore che potesse avere.

Appena la mamma ha ritrovato il suo benessere economico, lo ha però fortunatamente portato a casa con lei. Nonostante il ritrovato amore familiare, certe ferite lo hanno segnato per sempre. Ecco spiegato perché il ragazzo appare sempre più riservato e soprattutto più maturo della sua età.