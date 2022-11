“Ho sofferto di bulimia”: il drammatico retroscena nel momento d’oro della sua carriera

Copia snippet di codice

Il terribile periodo vissuto dalla famosa showgirl quando era all’apice del successo: nessuno immaginava fosse stata vittima della bulimia.

La vita di molti personaggi celebri sembra davvero un romanzo nel quale non manca nessuna sfaccettatura della vita: soldi, fama, amori appassionati, trionfi professionali ma spesso anche tanta solitudine, sofferenza e dolore. Un dolore che per alcuni di loro ha portato anche a conseguenze irreparabili o a meravigliose storie di rinascita.

E’ il caso della famosissima showgirl divenuta un autentico mito per il pubblico italiano che l’ha conosciuta quando era una talentuosa ragazza di quasi vent’anni. Ad appena 15 anni infatti si avvicinò a quello che sarebbe stato il grande amore della sua vita ovvero la danza e durante una vacanza in Italia fu notata da un coreografo che la presentò a Pippo Baudo, all’epoca re indiscusso della televisione nostrana.

Furono anni d’oro per lei nel nostro Paese quelli a cavallo tra la fine degli anni ’70 e il decennio successivo: il suo fascino esaltato dall’accento straniero ed un talento innegabile da ballerina fecero di lei un’icona e tale è rimasta fino ad oggi per un’intera generazione. Pochissimi anni fa, ha però rivelato un doloroso retroscena risalente proprio agli anni clou della sua carriera: ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontò di aver sofferto di bulimia mentre lavorava in uno storico programma Rai.

“Avevo accanto persone terribili”: la showgirl confessa il suo passato con la bulimia

La protagonista di questa drammatica rivelazione è Heather Parisi, volto indimenticabile della storia televisiva italiana. La biondissima americana vive ormai da molti anni col marito e i figli ad Hong Kong e si è allontanata dal piccolo schermo. Tuttavia, in questi anni ha mantenuto vivi i contatti con i fan attraverso i social dove è sempre molto attiva e, di tanto in tanto, è stata ospite in alcune trasmissioni.

A Verissimo, da Silvia Toffanin, Heather tempo fa ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti: “Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili”, ha detto destando lo stupore del pubblico e della conduttrice in primis. “Più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare. Il mio problema – prosegue – è che avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate”.

E’ stato grazie all’amore che Heather è riuscita ad uscire da quel tunnel orribile: “Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.

Avreste mai immaginato una parentesi del genere nel passato della bella Heather Parisi?