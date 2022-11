Ida Platano distrutta dal dolore, quella ferita nascosta che le ha cambiato la vita

Copia snippet di codice

Ida Platano è una delle dame più famose del Trono Over di Uomini e Donne, ma dietro il suo sorriso è stata distrutta dal dolore di un amore che l’ha cambiata per sempre e che l’ha costretta a chiedere aiuto.

Ida Platano è senza alcun dubbio una delle protagoniste più amate e popolari del Trono Over di Uomini e Donne, che durante il corso di questi anni ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

Nonostante il forte sentimento che li univa nel profondo, la loro storia d’amore non è andata come avrebbero voluto e in più di un’occasione anno ribadito la loro volontà di separare le strade della loro vita anche se non sono mancati i tentativi di ricucire questa relazione. Relazione che ha distrutto Ida Platano e che l’ha costretta a correre ai ripari e a trovare la forza di poter chiedere aiuto per uscire da un vero e proprio buco nero e tornare ad essere quella di sempre.

La confessione della dama sulla fine della relazione con Riccardo Guarnieri ha gelato i fan, che hanno sofferto nel vedere il dolore senza fine per la loro beniamina.

Uomini e Donne, la confessione di Ida Platano gela i fan: dolore senza fine per la dama

La dama di Uomini e Donne dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, avvenuta nel 2020 durante il periodo del lockdown in cui i due vivevano insieme nella casa di lei a Brescia, ha deciso di rivolgersi all’aiuto di una terapista per poter superare questo momento in quanto aveva messo tutta se stessa per mandare avanti questa storia d’amore. Storia che definisce come la più importante della sua vita e per questo motivo lui suscita in lei ancora diverse emozioni.

La migliore amica di Gemma Galgani ha deciso di raccontare il tutto in studio e durante il corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale dedicato al programma, ammettendo che per poter superare tutto il dolore provocato dalla fine di quest’amore la terapia le sembrava l’unica soluzione possibile andando a rompere in questo modo uno dei tabù intrinsechi nella nostra società dove rivolgersi all’aiuto di uno specialista resta ancora qualcosa da non dire per paura di essere giudicati.

La forza e il coraggio di Ida Platano si manifestano anche in occasioni come queste perché chiedere aiuto è un sintomo di determinazione e anche di grande forza d’animo.