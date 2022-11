Ilary Blasi svela il suo passato: nuove verità sull’inizio della sua carriera

Copia snippet di codice

Nuove verità sull’inizio della sua carriera: Ilary Blasi svela il suo passato

Tutti adesso parlano di Ilary Blasi citando la sua separazione con Francesco Totti, ma la conduttrice vale molto di più.

La showgirl si trova nel mondo dello spettacolo sin da quando era una bambina. Il suo momento di massima notorietà arriva quando era una Letterina di Passa Parola e da quel momento è riuscita a farsi strada verso il successo.

Ecco che spuntano delle nuove verità sulla sua carriera. Ilary Blasi svela il suo passato ma vediamo cosa ha rivelato

Ilary esordisce da bambina al cinema recitando nel film Da Grande con Renato Pozzetto. Poi letterina e infine conduttrice de Le Iene, la showgirl adesso è nota a tutti.

Si pensa che per condurre il Grande Fratello, Ilary guadagnasse 25 mila euro a puntata finendo per un totale di guadagno di 650 mila euro.

Anche per l’Isola dei Famosi, la Blasi guadagnava 50 mila a puntata per un compenso complessivo di 900 mila euro.

La conduttrice lavora anche come sponsor di vari prodotti sul suo profilo Instagram e anche da quando si porta a casa qualche soldo.

Me è un ex collega di Ilary a svelare una verità sul suo passato. La showgirl voleva arrivare al successo e si è dovuta impegnare molto.

“Doveva sbarcare il lunario e prendere parte ai fotoromanzi, per lei quello fu un impegno costante” svela l’amico dell’ex moglie di Totti.

L’ex collega ricorda anche degli sketch divertenti. “Aveva le idee chiara e le truccatrici erano convinte che avrebbe fatto strada nel mondo dello spettacolo” commenta il ragazzo e continua: “Vi era però differenza di età tra noi e baciarla mi metteva in grossa crisi, lei era una ragazzina e io ero già adulto. Se ci avvicinavamo troppo, il regista si arrabbiava“.

Ilary Blasi ha fatto di tutto per raggiungere il successo e ci è riuscita a pieni voti. Dopo anni, spunta la verità sul suo passato che la rende ancora più umana e unica. Nonostante molti parlino solo del suo rapporto con l’ex calciatore, Ilary ha raggiunto quello che voleva e nessuno può negarlo