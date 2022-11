Ornella Vanoni e il malore che l’ha colpita, tutta la verità

Copia snippet di codice

Per Ornella Vanoni un dramma indescrivibile si è incarnato nel male che le ha sconvolto la vita. Ecco tutta la verità su quanto accaduto.

Artiste con la A maiuscola come Ornella Vanoni sono delle vere e proprie leggende per il nostro Paese. La sua immensa voce e unica personalità sono gli elementi e le caratteristiche che un interprete del suo livello possiede. Difficilmente nasce una simile stella, ma questa notorietà non basta. La fama infatti non può proteggere da spiacevoli eventi che colpiscono lo stesso e senza pietà.

La cantante è apparsa sempre più spesso negli ultimi anni in tv, mostrandosi così per com’è, senza filtri o censure. Nonostante la sua età matura, Ornella Vanoni si mostra sempre in grande forma: è inarrestabile!

Ultimamente però un vero e proprio fulmine a ciel sereno è giunto sulla sua testa, un evento a dir poco terribile da superare.

Ornella Vanoni non è più la stessa, ecco perché

C’è un evento nello specifico che ha travolto la vita di Ornella Vanoni e lei stessa lo racconta senza nascondersi. I fan sono preoccupatissimi, perché a causa di quanto accaduto ha dovuto anche superare un periodo di ricovero.

Ornella Vanoni è stata vittima di un terribile incidente che le ha stravolto la vita. Ha dovuto interrompere le tournee prevista, specialmente per gli spettacoli del periodo di Novembre. La ragione? E’ stata persino sottoposta ad un intervento chirurgico!

Come per ogni donna della sua età una caduta può essere fatale. Mentre stava passeggiando non ha visto una buca, ci è inciampata e caduta sopra. Le conseguenze di un incidente hanno costretto l’artista a sottoporsi ad un intervento al femore peggiore del previsto. Si è proprio rotta il femore!

Per un’artista del suo livello è un duro colpo, equivalente all’obbligo di posticipare gli impegni presi spostandoli tutti di un mese. La caduta ha cambiato per sempre la sua visione delle cose: farsi così male in un momento fortunato della propria vita, così ricco di novità e cose da fare, può essere davvero devastante.

Passare sotto i ferri del resto non è un gioco per nessuno, bensì si tratta di un terribile e temibile trauma. La forza di Ornella Vanoni è però grande e, anche se c’è stato questo “incidente di percorso”, la cantante continuerà ad esibirsi senza fermarsi mai.

La passione di un artista va oltre ogni ostacolo, è incontenibile. Ci vuole più di una caduta per fermarla, è inarrestabile!