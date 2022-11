Sabrina Ferilli, gravemente offesa davanti a tutti: la sua reazione è da Oscar

Copia snippet di codice

Sabrina Ferilli ha ricevuto una grave offesa pubblicamente, ma la sua reazione ha lasciato tutti quanti senza parole perché grazie alla sua passionalità non le ha di certo mandate a dire azzittendo l’hater di turno.

Sabrina Ferilli è senza alcun dubbio una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Il motivo del suo successo non è così difficile da capire, Sabrina oltre ad essere brava e bella si presenta ai suoi fedeli sostenitori (nel bene o nel male) senza filtri e per questo motivo riscuote sempre un certo successo.

Elementi che non sono stati notati soltanto dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. Per questo motivo Maria De Filippi l’ha voluta al suo fianco durante Tu sì que vales nei panni di giudice popolare e mai scelta fu più giusta in quanto non solo il ruolo le calza a pennello ma ha raccolto numerosi consensi.

Purtroppo però una grande popolarità comporta anche un vasto numerosi di haters che spesso e volentieri non si limitano soltanto a criticare in maniera negativa l’operato di un personaggio ma partono con veri e propri insulti e umiliazioni. Un leone da tastiera ha fatto una grave offesa pubblica a Sabrina Ferilli, andando ben oltre la sfera lavorativa dell’attrice ma andando anche nella sua persona.

Le sue parole, però, non sono sfuggite alla diretta interessata che ha scelto di rispondere a tono mandando in tilt come soltanto lei sa fare i suoi fedeli sostenitori.

Sabrina Ferilli asfalta il leone da tastiera: l’epica risposta manda in tilt il web

Sabrina Ferilli è particolarmente attiva nel vasto mondo dei social da quando ha scelto di aprire i suoi account ufficiali e per questo oltre a commentare le notizie di maggiore popolarità, le capita anche di leggere i commenti che le scrivono gli utenti della rete. Alcuni sono lusinghieri, altri decisamente no e vanno ben oltre la maleducazione come questo che non è sfuggito alla sua attenzione:

“Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande” le ha scritto un leone da tastiera, molto probabilmente convinto che le sue parole non sarebbero mai state notate dall’attrice che non solo le ha lette ma ha anche deciso di rispondere a tono. “Grazie, ho imparato da tua madre” ha replicato diretta e passionale come soltanto lei sa essere mandando i suoi fedeli sostenitori in tilt che non possono fare a meno di apprezzarla anche per la sua spontaneità.