Test del travestimento: scegli una maschera e scopri se sei sincero

Copia snippet di codice

Scegli una maschera e scopri se sei sincero con il test del travestimento

Vi ricordate quando eravate bambini e ti travestivate da cuoco, principessa, insegnante o pizzaiolo? Sognavamo in grande e pensavamo i poter diventare tutto ciò che volevamo.

Col passare degli anni, però, ci siamo resi conto che talvolta utilizziamo delle maschere per non mostrare chi siamo veramente.

E’ per questo che ti proponiamo il test del travestimento per scoprire quanto sei sincero con te stesso e con gli altri.

Fai una semplice scelta e scopri finalmente chi sei.

Andiamo a valutare le varie opzioni

Test del travestimento: scegli una possibilità e scopri se sei sincero

In questo test del travestimento ti mettiamo di fronte a sei maschere. Scegli quella che più ti piace e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Solo così potrai scopri se si una persona sincera o meno.

Scopriamo insieme la verità…

1) Uno

Vuoi nascondere in tutti i mondi i tuoi veri sentimenti. Hai paura che qualcuno possa abusare della tua emotività e abbandonarti o manipolarti.

Per questo tuo modo di essere, appari freddo e serio, ma chi è un vero tuo amico sa che sei gentile e dolce quando riesci a fidarti.

2) Due

Tu non sei sincero con te stesso, perché nascondi la tua determinazione e tenacia. Forse per scaramanzia, non vuoi assolutamente fa capire agli altri quanto tieni ai tuoi obbiettivi.

In realtà sei molto grintoso e hai la forza di un leone di fronte alla sua preda.

3) Tre

Non sai proprio come rivelare i tuoi sentimenti. Hai proprio delle difficoltà nell’aprire il tuo cuore.

Solo con il tempo e tanta dimostrazione, quando ti fidi veramente, riesci a parlare finalmente di tutto ciò che ti frulla per la testa e per il cuore.

4) Quattro

Tu non ami rivelare le tue idee e pensieri. Hai paura che gli altri ti possano giudicare stupido e quindi preferisci non parlare.

Devi fidarti più di te stesso perché ogni volta che ti sei dato un obbiettivo lo hai raggiuto a pieni voti. Sii te stesso e credici!

5) Cinque

Tu ami osservare e studiare gli altri. Non ti sfugge nemmeno un dettaglio, ma sei incapace nell’esprimere i tuoi pensieri.

Celi questa tua dote nel capire gli altri con un solo sguardo. Però quando noti che qualcuno sta male, ti avvicini e gli dai subito una mano. E’ solo in questi momenti che i tuoi amici capiscono quanto sei empatico.

6) Sei

Sei speranzoso di leggere una risposta diversa di quella che ti aspetti, ma hai già capito: tu tendi a nascondere il tuo dolore.

Quando ti accade qualcosa di triste, nascondi il tuo stato d’animo con un grande sorriso e vai avanti per la tua strada. Va bene prendere la vita sorridendo, ma affronta anche il tuo dolore. Ti sarà utile.

Qual è l’opzione che hai scelto?