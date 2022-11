Belen Rodriguez, conosci l’evento che le ha devastato la vita? “Un trauma per sempre”

Copia snippet di codice

Per Belen Rodriguez la vita non è stata affatto facile, c’è stato un dramma che più tra tutti l’ha travolta e ha cambiato tutto.

Se i fan pensano di sapere tutto sul conto di Belen Rodriguez si sbagliano di grosso, perché la conduttrice e modella argentina ha ancora tanti segreti mai raccontati. Alcuni sono stati molto discussi, altri hanno fatto meno eco, ma quello che ha raccontato come l’evento peggiore della sua vita merita la giusta attenzione.

La carriera della conduttrice viaggia a mille. E’ partita come una fotomodella con il sogno della conduzione, e ci è arrivata a piccoli passi, i quali però hanno comunque fatto un certo rumore. Sia che si tratti delle sue relazioni amorose che di scelte personali, Belen è sempre in vetta alle copertine!

Ha raccontato a cuore aperto che un evento ha davvero rischiato di farle rinunciare al suo sogno, ma lei imperterrita si è rialzata. Il suo è un grande esempio di vita.

Tutta la verità sul dramma di Belen Rodriguez che ha cambiato la vita

Chi l’ha detto che la vita di Belen Rodriguez sia stata semplice? A partire dal fatto che le difficoltà vissute in merito alle sue relazioni sentimentali, sulla bocca di tutti, sono già state difficili da superare. Inoltre, non tutti sanno che viene da una famiglia di non famosi, quindi per lei la salita è stata complicata, e non solo. Vittima del pregiudizio, racconta cosa l’ha fatta stare male.

Agli inizi la bella e brava Belen è diventata famosa per qualcosa per cui tante altre ragazze si sono tolte la vita. A lei non è successo perché ha avuto al suo fianco persone che l’hanno amata, infatti il suo esempio non va assolutamente dimenticato.

Un suo ex fidanzato, stava con lui appena arrivata in Italia e non si tratta di quelli noti come Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Andre Iannone o Antonino Spinalbese. Ma di un volto poco noto che ha sfruttato l’immagine della ragazza quando era giovanissima ed inesperta.

Si tratta del video hard che ha lei come protagonista, era il 2011. Ed oggi si porta ancora dietro gli strascichi di un trauma terribile. La cosa più triste è che lei ha cercato aiuto e chi avrebbe dovuto aiutarla non le ha creduto, insinuando il dubbio che fosse stata proprio lei a pubblicarlo perché troppo giovane. Queste le sue dichiarazioni in un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’:

<<È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia. La risposta è stata: “Chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo? Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti”. È veramente psicologicamente devastante>>.

Insomma, non ci sono giustificazioni per queste pericolose insinuazioni. Stava per mollare, ma poi si è rialzata più forte di prima, e oggi è un esempio per tante altre ragazze che si sono trovate nella stessa situazione.