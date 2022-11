“Aveva i capelli sporchissimi, mi ha fatto schifo”: piovono accuse pesanti nella casa del GF Vip

Copia snippet di codice

“Aveva i capelli sporchissimi, mi ha fatto schifo”: piovono accuse pesanti nei confronti di una concorrente nella casa del GF Vip.

Non sono mancati gli ostacoli in questi primi mesi della settima edizione del GF Vip. L’ultimo è rappresentato dal Covid, che per la prima volta è entrato nella casa di Cinecittà, colpendo diversi concorrenti del reality, al momento rinchiusi in hotel in isolamento.

Nonostante gli ‘imprevisti’, però, la vita dei vipponi in casa prosegue e non mancano le discussioni. La convivenza forzata crea disguidi e dissapori, ma c’è anche chi parla dei concorrenti alle spalle. È successo nelle scorse ore, quando una concorrente si è lasciata andare a dei commenti non proprio positivi nei confronti di una sua coinquilina, che ha accusato di scarsa igiene personale. In seguito le sue parole.

GF Vip, l’accusa alla concorrente: “Quando la stavo pettinando aveva i capelli sporchissimi”

L’addio anticipato di diversi concorrenti ha costretto la produzione del GF Vip a correre ai ripari, facendo entrare immediatamente in gioco ben sei nuovi vipponi. Che hanno letteralmente sconvolto gli equilibri della casa, creando nuove ed interessanti dinamiche. E, a proposito di new entry, una delle nuove concorrenti è finita nel mirino di un’altra, che ha avuto per lei parole non proprio carine.

In particolare, la concorrente ha criticato la pulizia della sua coinquilina, rea, secondo lei, di non lavarsi frequentemente. A parlare è Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana che è entrata come un vero e proprio vulcano nella casa più spiata della tv. Senza peli sulla lingua, Oriana ha chiesto a Edoardo Donnamaria come abbia fatto in passato ad avere una storia con Micol Incorvaia: “Come sei stato con quella ragazza? L’altro giorno quando la stavo pettinando, aveva i capelli sporchissimi. A me ha fatto schifo, gliel’ho detto anche ad Antonino. Non lo hai notato mai? L’altro giorno le ho detto ma quando ti sei lavata i capelli, ti sei lavata in questi giorni?”.

Accuse forti, alle quali Edoardo ha replicato: “Non le ho mai pettinato i capelli, non pettino i capelli alle persone”. Alla conversazione si è unita la Fiordelisi, che ha invece criticato la ex fiamma del suo attuale fidanzato per un altro aspetto: “Non ti metti il tacco, non ti piace il trucco, ma mi hanno fatto vedere il tuo profilo Instagram, tutta modificata, tutta truccata, tutta faceappata e poi dici che non ti piace il trucco, non ti piacciono le modifiche, il tacco e metterti in mostra?”

Insomma, sembra proprio che la sorella di Clizia Incorvaia non stia simpatica proprio a tutti nella casa del GF Vip. E voi, cosa ne pensate del suo ingresso nel reality show di Alfonso Signorini?