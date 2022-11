Compensi da urlo al GF Vip 7, ma il più alto è suo!

Copia snippet di codice

Cachet da urlo al GF Vip 7. Le cifre emerse fanno veramente girare la testa sebbene nessuno avrebbe mai indovinato a chi è andata la fetta più grande della torta.

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da qualche mese, ma abbiamo ancora molti giorni da scoprire. Le dinamiche non mancano e sicuramente non ci si annoia mai con questo cast.

C’è chi ha le sue preferenze e chi contesta la scelta di questi gieffini, ma a breve ne entreranno anche degli altri.

Ma quanto guadagnano i concorrenti del GF Vip 7? Scopriamo insieme i compensi da urlo

Questo cast del GF Vip 7 è davvero esplosivo. E’ la prima volta che tutti i concorrenti parlano chiaro e schietto e non hanno peli sulla lingua.

Tutto ciò si vede anche dalle nomination palesi. Non sono mai “Voto lui perché ci parlo poco“, ma tutti danno una motivazione molto più che valida.

Alfonso Signorini ha fatto un bel lavoro dopo la scorsa edizione che è stata molto criticata. Anche quest’anno alcuni telespettatori non sono contenti, ma sono meno della metà.

Alcuni concorrenti sono già usciti come il conduttore Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini, Cristina Quaranta, Giovanni Ciacci, etc.

Ogni settimana uno o più gieffini escono dalla Casa, ma anche se non hanno vinto si sono portati a casa un bel cachet.

Non è ancora uscita, però, la gieffina che ha il compenso più alto all’interno del gioco. Chi se non la diva Pamela Prati?

Dopo cinque anni lontana dal piccolo schermo, la ballerina del Bagaglino ha trovato il coraggio di raccontarsi dentro la Casa più spiata d’Italia e ha finalmente raccontato la sua versione sul caso Mark Caltagirone.

Tutto questo, però, non è fatto a gratis. Sembra proprio che Pamela abbia il compenso più alto della Casa. Oltre ad avere una stanza tutta sua all’interno del reality show, pare anche che la gieffina che guadagni di più da questa opportunità. Almeno queste sono le voci di corridoio, non c’è niente di certo. Non si sa quale sia la cifra ufficiale, ma sembrerebbe che il compenso sia molto alto.