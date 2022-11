Cucchiai di legno sporchi? Ecco come eliminare i batteri senza sapone

Copia snippet di codice

Come lavi i cucchiai di legno sporchi? Eliminare i batteri è fondamentale, ma bisogna farlo nel modo giusto. Questa soluzione è perfetta, senza perdere tempo!

Nella maggior parte dei casi quando si lavano le stoviglie l’obiettivo desiderato è quello di riuscirci nel minor tempo possibile. Spesso però questa ambizione porta a compiere degli errori, qualche volta anche particolarmente gravi, specialmente quando si tratta di strumenti particolari come i cucchiai di legno, vecchi come il cucco ma che quasi nessuno sa veramente come lavare!

Se pensi che basti un po’ di acqua e sapone sbagli. Se pensi poi di metterli in lavastoviglie rinuncia prima di subito! La ragione? Commetteresti il peggiore errore possibile! Non solo ne danneggerai irreparabilmente la funzionalità, rendendoli inutili, ma rischierai addirittura di spaccarli in due!

Con il trucco di oggi non avrai però più alcun problema anzi, lo consiglierai a tutti quelli che conosci: è veramente la svolta che stavi aspettando!

Ecco come lavare correttamente i cucchiai di legno: pulizia perfetta e zero danni

Possono dei cucchiai di legno complicare la situazione mentre stai facendo le faccende? Ebbene, non tutti lo sanno ma questi strumenti utili possono essere un vero e proprio ricettacolo pericoloso di germi e batteri. Igienizzarli in maniera opportuna risulta dunque indispensabile: sai altrimenti quante infezioni? Ti sveliamo dunque oggi come fare, soprattutto ti anticipiamo che la soddisfazione del risultato sarà tanta.

Segui passo passo queste indicazioni e vedrai che non avrai più remore nell’approfittare di questo trucco, anzi diventerà il tuo segreto casalingo preferito. Oltre ad essere efficace infatti, il rimedio in questione è anche economico e non inquina l’ambiente!

Prepara una miscela potente fai da te in soli 5 minuti! Il primo ingrediente di cui non puoi fare a meno è l’acqua, ma da sola non basta. Infatti, dovrai aggiungerci il succo di un limone, tre cucchiai di bicarbonato, et voilà, il gioco è fatto!

Ti conviene prima sciacquare e solo dopo aver eliminato tutti i residui di cibo, potrai sfregare con energia il mix igienizzante naturale. Alla fine, per rendere i cucchiai di legno ancora più impeccabili, passaci sopra un po’ di aceto di vino bianco.

Questo prodotto è un altro disinfettante potente e dall’aroma di pulito perfetto. Dovrai applicarlo dopo la miscela sopracitata, perché a diretto contatto con gli altri due ingredienti potrebbe essere meno potente.

Allora, che aspetti? Metti in pratica questo trucchetto, è più facile a farsi che a dirsi.