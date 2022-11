Diletta Leotta e Can Yaman: la verità sul loro matrimonio spunta dopo mesi

Copia snippet di codice

La verità sul matrimonio di Diletta Leotta e Can Yaman spunta dopo mesi

Diletta Leotta è una conduttrice sportiva e radiofonica e Can Yaman è un modello e attore turco.

I due si sono frequentati per un anno e sono usciti allo scoperto sui social mantenendo comunque la loro privacy. Can Yaman ha anche chiesto la mano di Diletta Leotta, ma dopo mesi di crisi, la coppia si è lasciata.

Ma scopriamo insieme la verità sul loro matrimonio. Diletta si racconta ai microfoni di Verissimo

La verità sul matrimonio di Diletta Leotta e Can Yaman spunta dopo mesi

Diletta Leotta, ospite a Verissimo condotto dalla bravissima Silvia Toffanin, parla della sua relazione passata con Can Yaman.

“Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine” racconta la conduttrice.

E’ al suo 30esimo compleanno che si capisce che la loro storia d’amore è finita. Infatti, l’attore turco non era presente durante i festeggiamenti.

Diletta ammette che tra di loro c’è stato tanto amore e la loro passione ad un certo punto è diventata ingestibile.

“Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello” racconta la Leotta.

La parte più difficile era tenere la loro relazione privata quando tutti volevano saperne di più. “Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa” confessa la conduttrice.

Diciamo che la loro relazione è andata molto velocemente, bruciando le tappe in poco tempo. Anche la proposta di matrimonio è arrivata in modo repentino come un fulmine a ciel sereno.

“E’ arrivata dopo un mese che ci conoscevamo” svela Diletta e aggiunge: “Forse le cose sono andate troppo veloce“.

Molti credevano che la loro storia fosse studiata a tavolino, ma la conduttrice sportiva smentisce queste voci.

“Chi pensa che l’amore possa essere programmato, pianificato, non sa cos’è l’amore. L’amore ti capita, a me è capitato di innamorarmi, non so se a chi dice queste cose è mai successo” confessa la Leotta con il cuore in mano.

Diletta ha provato un vero e proprio coinvolgimento del Can tanto da aver perso la lucidità e il controllo. Una sensazione che la showgirl non aveva mai provato e “a volte perdi anche l’amore“.

Arriva la fine della loro storia e quindi anche il matrimonio è saltato. Can Yaman adesso è single, mentre Diletta Leotta ha iniziato una nuova frequentazione con il calciatore Loris Karius anche se non è ancora arrivata la conferma