Giulia Salemi vittima di bullismo: “I bambini sanno essere molto cattivi”

Giulia Salemi durante il corso della sua infanzia è stata vittima di bullismo perché era una bambina diversa dagli altri: “Sanno essere davvero cattivi” ha confidato con il cuore spezzato.

Giulia Salemi è la giovane promessa del piccolo schermo degli italiani che ha incantato i telespettatori grazie alla sua simpatia ma anche alla sua bellezza. E’ innegabile che la pupilla di Alfonso Signorini abbia un certo fascino. Fascino che l’ha aiutata a fare breccia nel cuore del pubblico, ma non è sempre stato così perché nonostante i telespettatori la percepiscano come una bellissima ragazza lei non si è mai sentita così e c’è stato un tempo in cui veniva presa in giro per il suo aspetto.

A rivelare questo triste retroscena sul suo passato è stata lei stessa durante il corso di una recente intervista, rivelando che spesso a scuola è stata vittima di bullismo in quanto era molto diversa dai suoi coetanei e per questo motivo veniva spesso presa in giro da loro e questo provocava in lei un grande dolore che l’ha segnata per molto tempo.

Giulia Salemi è stata vittima di bullismo e la sua confessione si è rivelata essere un vero e proprio colpo al cuore per tutti i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi ha ammesso che purtroppo non ha avuto un’infanzia affatto facile e non solo a causa del divorzio dei suoi genitori che l’hanno catapultata in una vera propria guerra, ma anche a causa del suo aspetto che veniva preso di mira da tutti i suoi coetanei.

“Ero diversa” ha raccontato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ai microfoni di Verissimo “Un po’ a causa anche di mia mamma che mi costringeva ad avere il monociglio“ ha subito aggiunto, rivelando che cosa la rendeva diversa dagli altri bambini. “Avevo il monociglio e l’apparecchio le amichette mi escludevano” ha poi proseguito ricordando momenti tutt’altro che felici per il suo vissuto.

“I bambini sanno essere molto cattivi da piccoli“ ha poi ammesso amaramente. “Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l’approvazione degli altri tramutando me stessa“ ha dichiarato con il cuore spezzato. “Io poi ero figlia di genitori separati e non è mai semplice quando vieni messo in mezzo a una guerra” ha alla fine concluso ricordando un periodo non facile della sua infanzia.