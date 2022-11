Serena Rossi, com’era anni fa: questo scatto del passato vi lascerà completamente senza parole

Copia snippet di codice

Ricordate com’era Serena Rossi anni fa? Vedere questo scatto del passato vi lascerà completamente senza parole.

Il 6 novembre si è chiusa la seconda stagione di Mina Settembre che ha visto protagonista Serena Rossi. La serie ha avuto un successo impressionante tanto che l’ultima puntata di questo secondo capitolo ha tenuto incollati alla televisione oltre 5 milioni di spettatori: numeri che possiamo dire sono pazzeschi.

Come ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it lo sceneggiatore Cesaro, visti anche i risultati ottenuti, sembra che non ci siano dubbi sulla realizzazione della terza stagione. L’attrice ha un talento bellissimo e riesce a trasportarlo ogni volta che assume un ruolo, identificandosi al meglio nel personaggio in scena. Non solo in Mina Settembre è la protagonista, ma diversi mesi fa l’abbiamo vista nei panni del personaggio principale, nella serie La sposa. Ha interpretato una donna calabrese, Maria Saggese, e al suo fianco abbiamo visto una schiera di attrici e attori bravissimi, come Giorgio Marchesi.

Serena è diventata una delle attrici più brave del panorama cinematografico. La sua carriera ha avuto inizio molti anni fa. Nel corso degli anni abbiamo visto che il suo aspetto ha subito un cambiamento, prima la sua chioma era totalmente diversa da come la porta oggi: ricordate com’era? Vi mostriamo uno scatto del passato.

Serena Rossi non ha bisogno di presentazioni, è tra le attrici più brave e amate. Da anni, quando viene scelta per entrare a far parte di una serie o fiction, risulta essere la protagonista. Da poco si è conclusa Mina Settembre dove appunto ha interpretato il personaggio principale e lo stesso è accaduto nella serie La sposa, dove ha recitato al fianco di Giorgio Marchesi.

L’attrice in tutto questo tempo è riuscita ad ampliare la sua carriera, recitando in tantissimi film e serie tv. Ogni volta ha saputo conquistare i telespettatori portando la serie in cui era protagonista ad ascolti incredibili, tanto da confermare sempre la sua immensa bravura. Lo saprete, ha cominciato a muovere i primi passi molti anni fa, quando era giovanissima. In molti la ricorderanno in Un posto al sole dove interpretava Carmen Catalano. Ebbene, allora rispetto ad oggi era molto diversa, ve la ricordate?

Questo è uno scatto di Serena Rossi ripreso da una scena di Un posto al sole. Aveva una chioma riccia e lunga mentre oggi porta i capelli sul corto non troppo lungo e con una piega liscia e qualche volta mossa. Sono passati molti anni dall’ultima volta che ha recitato nei panni di Carmen, infatti è entrata a far parte della soap opera nel 2003, quindi è inevitabile che ci sia stato un cambiamento. Voi l’avete seguita?