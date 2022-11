Test del biscotto della fortuna: scegli e leggi il tuo consiglio

Copia snippet di codice

Scegli un biscotto della fortuna e scopri il saggio consiglio che ha per te con questo semplice test

I biscotti della fortuna sono nati nella tradizione cinese. Questo prodotto, che conclude solitamente le cene di tutti noi al ristorante cinese, si caratterizza per una crosta leggera che, una volta rotta, consente di leggere il biglietto presente al suo interno.

Poche parole, ma molte sagge che possono essere utili per il nostro presente, passato e futuro.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del biscotto della fortuna. Ti basterà fare una semplice scelta e leggere il saggio consiglio che il biscotto ha in sebo proprio per te.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test: scegli un biscotto della fortuna e leggi il tuo consiglio

In questo test del biscotto della fortuna ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero che hai opzionato.

Sei pronto per leggere il tuo saggio consiglio?

1) Uno

Stai diventando un pochetto egoista. C’è stato un periodo in cui ti sei dato per scontato e non ti piacevi, ma adesso hai molta autostima. Non vuoi più che qualcuno ti metta al secondo posto e per questo non fai niente senza nulla in cambio.

E’ proprio questo quello su cui stai sbagliando.

“Una buona azione non comporta ricompensa”

Tao Sheng

2) Due

Hai tanta paura. Questi social e il mondo attorno a te non ti fanno sentire a tuo agio. Temi che con il passare degli anni soffrirai sempre di più la solitudine e non sarai felice.

Per questo cerchi di essere cordiale con tutti e ti plasmi rispetto a loro piuttosto di rimanere sola. Stai però perdendo te stessa continuando a seguire loro.

“Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene”

Dale Carnegie

3) Tre

Tu sei bravissimo nel capire quali sono i problemi degli altri, ma non riesci ad affrontare i tuoi. Dovresti iniziare a farti delle domande introspettive in cui ti chiedi se hai sbagliato te. Devi riuscire a cambiare prospettiva e capire che anche tu erri, sei umano.

Il problema è che non affronti mai questi sbagli.

“Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore”

Confucio

Dunque, quale biscotto della fortuna ti è toccato in sorte? Soddisfatta del messaggio confezionato appositamente per te? Noi speriamo proprio di sì e… buona fortuna!