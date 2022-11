Tina Cipollari si lascia andare e la confessione è struggente: un dramma inedito

Copia snippet di codice

Niente è andato per come sperato per Tina Cipollari: la storica vamp di Uomini e Donne racconta la verità più triste, quella tenuta per lungo tempo segreta.

L’opinionista più ricercata di Uomini e Donne non ha passato sempre periodi così felici, anzi tutt’altro. La sua vita è stata ricca di alti e bassi, all’inizio più bassi, ma una volta che il nome di Tina Cipollari è diventato famoso, niente è stato più come prima.

Tutti conoscono Tina Cipollari come uno dei volti più fedeli dell’entourage di Maria De Filippi. Inizia la sua carriera proprio nel programma Uomini e Donne, partecipando come concorrente. Poi qualcosa cambia, coglie l’attenzione della conduttrice e diventa un volto senza il quale il famosissimo dating show non sarebbe più lo stesso.

Un dramma riaffiora però poi dal passato e la riguarda nello specifico. La vip si lascia andare ad un racconto senza filtri, sconvolgendo non poco il pubblico che l’ha conosciuta in tutt’altro modo.

Tina Cipollari racconta verità inedita, è da non credere!

Ironica, diretta, schietta, velenosa e sensibile, insomma ci sono così tanti aggettivi per descrivere Tina Cipollari che a volte sembrano non bastare. L’opinionista siede sempre al fianco di Gianni Sperti, ma i fan stanno per scoprire qualcosa di assurdo.

Conosciuta con paillette e lustrini, la sua infanzia è stata contraddistinta dalla privazione. Tina Cipollari nasce infatti in una famiglia di umili origini e lo racconta all’intervista fatta dal magazine Chi, di Alfonso Signorini, in occasione della presentazione del suo libro pubblicato per Mondadori: Piume di struzzo una sua autobiografia che permette di conoscerla a fondo.

Non poteva permettersi quasi nulla, perché i genitori erano dei gran lavoratori, ma non camminavano nell’oro. Infatti, una volta avuta l’occasione del debutto nel format, ha deciso di voler stravolgere la sua immagine. Da ragazza mora di campagna, a bionda super vip. Ecco le parole dedicate alla pubblicazione del libro, di cui afferma che la scrittura è stata a dir poco terapeutica:

“Oggi ringrazio quella bambina triste: non sarei la donna determinata e con valori radicati che sono oggi senza quella radice. Tutto sommato quello che detestavo, i vestiti brutti, la mia casa orrenda e due genitori assenti, piegati nei campi, che tornavano stanchissimi a sera, che non ce la facevano neanche a parlare, tutto mi è servito.”

Insomma, chi se lo sarebbe mai aspettato? Tina ne ha viste di tutti i colori, ma la sua trasformazione è stata più una rinascita!