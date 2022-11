Armando Incarnato presenta la donna della sua vita: è davvero bellissima!

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne e finalmente dopo anni ha deciso di venire allo scoperto e di mostrare la donna della sua vita. E’ bellissima e siamo sicuri che te ne innamorerai anche tu.

Armando Incarnato rappresenta uno dei pilastri del Trono Over di Uomini e Donne. Da anni, infatti, fa parte del programma di successo di Maria De Filippi e da tempo, oltre che dare vita a numerose dinamiche, permettendo anche al Trono Classico di unirsi e fondersi agli Over ogni volta che prova a conoscere una delle corteggiatrici dei tronisti, prova a trovare l’amore della sua vita anche se non sembrerebbe essere molto fortunato su questo punto di vista.

O almeno fino a poco tempo fa fin quando non ha deciso di venire allo scoperto e di rivelare al mondo intero che ha già conosciuto la donna della sua vita e resterà per sempre innamorato di lei. L’hai mai vista? La donna che ha rubato il cuore di Armando Incarnato è davvero bellissima e siamo sicuri che conquisterà anche il tuo cuore!

Chi è la donna della vita di Armando Incarnato di Uomini e Donne: una rara bellezza!

Tutti pensavano che Armando Incarnato a Uomini e Donne fosse alla ricerca della donna della sua vita, di una compagna da amare per il resto dei suoi giorni e con cui costruire qualcosa di magico. Non tutti però sanno che in realtà nella sua vita c’è già qualcuno di speciale, una donna davvero molto bella e nessuno mai potrà prendere il suo posto e superarla nel cuore del cavaliere di Maria De Filippi in quanto è innamorato alla follia di lei. Ma di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Michelle, la figlia nata durante il matrimonio con Daniela, con cui è stato legato ben 17 anni. Il cavaliere partenopeo è davvero innamoratissimo di lei. Tant’è che appena riesce passa tutto il suo tempo con lei e sul petto si è tatuato il suo nome, proprio vicino al cuore perchè quello è il posto a cui appartiene e a cui apparterrà per sempre.

La figlia di Armando Incarnato è davvero bellissima e siamo sicuri che conquisterà tutti voi così come ha conquistato lui.

Come vederla? Fate un giro sui social e scoprirete non solo tutto il suo fascino ma anche il grande amore che lega padre e figlia, un sentimento che nessuna donna potrà mai oscurare o superare.