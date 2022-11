Carlo Conti, sapete cosa ha rivelato del suo passato? Il retroscena prima del matrimonio 

Un retroscena della sua vita prima del matrimonio, sapete cosa ha rivelato il conduttore televisivo Carlo Conti? Scopriamolo insieme

Conduttore televisivo amatissimo che ci ha conquistati con la sua bravura davanti la telecamera ma soprattutto la sua estrema simpatia. Abbiamo seguito Carlo Conti nella recentissima nuova edizione di Tale e Quale Show in onda su Rai 1 che questo Venerdì 18 Novembre va in onda con la finalissima. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Ce lo domandiamo in molti!

Ma mentre attendiamo la nuova serata in compagnia del conduttore, degli amatissimi giudici e dei talentuosi artisti che sullo schermo si cimentano con le loro doti canore in interpretazioni musicali inedite, ecco che è il conduttore a spiazzarci con un racconto del suo passato che risale al periodo che precede il matrimonio con la sua dolce metà. Ospite a Domenica In qualche tempo fa, il conduttore aveva parlato del suo rapporto con sua moglie Francesca Vaccaro descrivendolo come qualcosa che lo ha radicalmente cambiato. Ebbene, la vita di Carlo Conti dal 2010 ad oggi, la conosciamo più o meno. Ma sono in pochi forse a conoscere questo retroscena che Carlo Conti ha rivelato ai microfoni del Corriere della Sera in un’ultimissima intervista.

Carlo Conti: il retroscena prima del matrimonio, cosa ha raccontato il conduttore

Lo abbiamo visto in uno scatto del passato ritratto nel lontano 1986, ma se sulla linea del tempo ci spostiamo un po’ più avanti, giungiamo in un periodo della vita del conduttore che è sicuramente altamente successivo al periodo infantile e adolescenziale e antecedente il cambio di vita radicale sopraggiunto con il matrimonio con Francesca Vaccaro. Curiosi di sapere cosa ha raccontato Carlo Conti ai microfoni del Corriere della Sera?

Era ancora prima del successo televisivo quando Carlo Conti lavorava in una radio privata sita a Firenze. Il noto conduttore ha raccontato durante l’intervista di essersi fatto le spalle grosse proprio durante quel periodo che reputa gli sia stato di grande insegnamento. A quei tempi, le radio ‘private’ erano davvero private e per questo motivo, il conduttore senza nemmeno un regista doveva fare da se. Ma se il noto proverbio ha ragione, chi fa da se fa per tre! E allora, Carlo Conti da quella esperienza in radio come dj ha imparato molto. Ma c’è una cosa che non tutti sanno. Carlo Conti ha un vero e proprio amore per le donne. Tuttavia, a quei tempi prima ancora che incontrasse l’amore della sua vita, il conduttore ha fatto sapere: “Per tanto tempo, fino a prime del matrimonio. ho sofferto di dongiovannite. La mia è una grande forma di amore per le donne. Credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione per i suoi sacrifici e le sue difficoltà.”