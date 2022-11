“Facevo fatica a camminare”: la confessione della conduttrice sulla malattia che le è stata diagnosticata qualche anno fa

Copia snippet di codice

“Facevo fatica a camminare”: la conduttrice ha parlato in un’intervista della malattia che le fu diagnosticata qualche anno fa.

Non è sempre facile per i personaggi del mondo dello spettacolo raccontarsi al pubblico. Qualcuno cerca sempre di tenere da parte la sfera privata da quella pubblica e tende a rivelare soltanto alcune cose personali. Ma anche in questo caso non sempre ci riesce, perchè il gossip più delle volte gli gira intorno fino a quando non vengono a galla vecchi retroscena del passato.

Sono tanti coloro che lo fanno senza problemi, questo è un modo anche per farsi conoscere dai fan. Spesso succede che un personaggio prima amatissimo decida di allontanarsi dalla televisione. Dietro questa scelta può nascondersi un motivo importante o anche una decisione presa per cambiare vita. Una delle conduttrici più amate, che in passato ha avuto un ruolo di punta sul piccolo schermo, negli ultimi anni si è allontanata dallo spettacolo.

In questi mesi abbiamo visto il suo ritorno ed è stato molto gradito. Però dietro alla sua precedente scelta di allontanarsi c’è un motivo importante. Le fu diagnosticata una malattia, che prende il nome di malattia di Lyme, che le causò molti problemi e tra questi la difficoltà di camminare.

In un’intervista a Verissimo la conduttrice è tornata a parlare della malattia che le fu diagnosticata anni fa, la malattia di Lyme. Victoria Cabello che negli ultimi mesi è ritornata in televisione dopo una pesante assenza, ha deciso di ripercorrere nuovamente quanto vissuto.

A Silvia Toffanin ha raccontato che quando l’ha contratta ha iniziato ad avere problemi cognitivi e motori e aveva grosse difficoltà nel movimento: “Ero semi-paralizzata, non mi muovevo, facevo fatica a camminare”. Ha raccontato che le fu diagnosticata in un anno e mezzo e che in quei mesi si è sentita dire tante cose, addirittura che era matta. Ha dovuto affrontare un percorso lungo e molto faticoso ma oggi ammette che sta bene.

Il suo ritorno in tv è arrivato a Pechino Express dove ha partecipato in coppia con Paride Vitale formando i Pazzeschi. La loro spontaneità e ironia ha conquistato il pubblico e già dopo le prime puntate erano tra i favoriti. Sono stati proprio loro a trionfare battendo Mamma e Figlia, coppia formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Nell’intervista a Verissimo ha parlato di questa esperienza confessando di essersi buttata in un programma molto faticoso fisicamente e di averlo fatto per dimostrare a se stessa di potercela fare: “Volevo dimostrare a me stessa di potercela fare perché quando hai una malattia non ti fidi più tanto del tuo corpo, hai paura che dietro all’angolo ci sia qualche sintomo“.