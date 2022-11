I tre segni zodiacali che non riescono a vivere in trasferta

Questi segni zodiacali non riescono ad allontanarsi dalla propria città. Andare in trasferta o addirittura trasferirsi è una vera condanna

In un mondo ideale, tutti vorrebbero crescere e vivere nella propria città natale, accanto alle persone più care e nei posti ai quali siamo più affezionati. Purtroppo non accade sempre; i più fortunati riescono a trovare un lavoro stabile a due passi da casa e riescono a condurre una vita più serena, tutti gli altri devono ingegnarsi per trovare una soluzione. E spesso la soluzione è trasferirsi.

Alcuni segni zodiacali odiano le trasferte o i trasferimenti. Vorrebbero restare a casa per sempre, non vogliono allontanarsi dagli affetti stabili ma sono costretti a farli. Ognuno reagisce a modo suo, c’è chi si ambienta nella nuova città in fretta e chi non ci riesce nemmeno dopo venti anni. Ecco la classifica dei segni zodiacali che odiano vivere lontano da casa, pensi che il tuo segno meriti di essere presente sul podio?

I segni zodiacali che odiano trasferirsi in un’altra città

Pesci: al terzo posto in classifica c’è il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto romantico e ama alla follia i luoghi nei quali è cresciuto. Questi posti gli ricordano i primi amori o alcuni episodi importanti ed il segno dei Pesci fa particolarmente fatica a staccarsi da tutto ciò che gli fa provare grandi emozioni. Il suo carattere gli permette di ambientarsi in tempi brevi in un posto nuovo ma il distacco è sempre piuttosto traumatico.

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. I nati sotto questo segno sono legati alla propria terra ma accettano il trasferimento solo per migliorare la qualità della propria vita. L’Ariete cerca i prodotti di casa sua anche a duemila chilometri di distanza, prova a creare un piccolo habitat nel quale riprodurre i colori, i suoni e le atmosfere della sua città natale. Solo in questo modo si sentirà meno solo lontano da casa.

Capricorno: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Capricorno. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha la necessità di vivere nella propria terra, insieme alle persone che ama e che parlino la sua stessa lingua o che abbiano il suo stesso accento. Il Capricorno sa adattarsi in altri contesti ma sente l’esigenza di ritornare nei luoghi dove è cresciuto. Per questo motivo, il Capricorno preferisce spostarsi di poco, in modo da poter tornare a casa in poche ore quando non riesce più a stare lontano.