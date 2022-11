Il dramma di Diletta Leotta: “Ho pensato che la mia vita fosse finita”

“Ho pensato che la mia vita fosse finita“. Così Diletta Leotta racconta al mondo il suo momento di grande dolore.

Diletta Leotta è una conduttrice sportiva e radiofonica. Molto nota al pubblico, la ragazza divide molto. C’è chi prova invidia nei suoi confronti e chi invece la ama per il suo modo di fare e di essere.

Sicuramente molto bella, Diletta racconta di un brutto dramma avvenuto nel suo passato. Lei era ancora minorenne e ha avuto molta paura.

Vediamo insieme di cosa si tratta

“Ho pensato che la mia vita fosse finita“: il dramma di Diletta Leotta

Diletta Leotta lavora in ambito sportivo, soprattutto per quello che riguarda il calcio. La ragazza è anche una influencer e modella e per questo tiene molto al suo aspetto fisico.

Passa le sue giornate a lavorare e a fare sport, così da permettersi di poter andare a mangiare fuori senza contare le calorie.

Molti pensano che la vita di Diletta sia perfetta, ma un dramma del suo passato torna a bussare alla sua porta.

“Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardami anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda” esclama la Leotta in una passata intervista per il programma Buoni o Cattivi.

Forse non tutti sanno che quando la conduttrice era ancora minorenne sono circolate su internet delle sue foto hot. Sono stati dei momenti di panico per la piccola Diletta.

“Quelle foto, in alcune ero minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti ad uno specchio, dopo la doccia” confessa la modella ancora molto provata.

Lei si era scattata queste foto per sé e non le aveva mai mandate a nessuno. Un giorno, qualcuno le ha hackerato il computer e le ha pubblicate sul web. E’ qui che ha inizio il suo dramma.

Il primo a rendersi conto di tutto è un amico di Diletta che la chiama subito per avvertirla. “Io ho risposto che sicuramente non erano mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi” racconta la conduttrice che ha poi ricevuto gli scatti dall’amico e ha capito tutto.

“Ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare” confessa la Leotta e conclude: “E stato un momento tragico“.

Diletta Leotta ripensa al suo passato e racconta il suo terribile dramma. Adesso è solo un brutto ricordo, ma è ancora difficile cancellare le sensazioni che ha provato in quegli istanti