Il papà di Antonella Fiordelisi confessa: lui non ha mai fatto parte della sua vita

Lui non ha mai fatto parte della sua vita: il papà di Antonella Fiordelisi confessa tutto

Antonella Fiordelisi è una modella, nonché concorrente del Grande Fratello Vip 7. La ragazza si trova nella Casa da qualche mese ed è molto amata dal pubblico, tanto da aver vinto il primo televoto dato dalla preferenza dei telespettatori.

Forte, sensibile e schietta, Antonella ha anche un ricco passato amoroso con vari volti di personaggi famosi. Stando nella Casa, è uscita una indiscrezione su una sua vecchia relazione con uno degli uomini più ambiti del piccolo schermo.

Ecco che il padre Fiordelisi confessa tutto e rivela la verità. Vediamo di cosa si tratta

Antonella Fiordelisi si trova al GF Vip 7, ma fuori dalla Casa si vocifera una indiscrezione sul suo conto.

Sono apparse delle foto della modella in compagnia del conduttore Massimo Giletti. I due camminano per le strade di Milano ed entrano assieme in una gioielleria.

Sembra proprio che tra loro due ci sia del tenero.

Sappiamo che Antonella non è mai stata molto fortunata in amore. Ricordiamoci che il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo l’ha diffidata, come confessa il padre della modella.

“Quando il buon Chiofalo doveva entrare a La Pupa e il Secchione ha mandato una diffida a mia figlia perché non voleva che lei parlasse di lui. Ora che lei è al Grande Fratello Vip lui parla? Boh” racconta giustamente il papà della Fiordelisi.

La gieffina non ha diffidato il suo ex fidanzato, perché non vuole comportarsi al suo stesso modo. “A lei queste cose scivolano addosso” anche perché Antonella è stata più volte vittima di bullismo sui social. Ha imparato a non dare troppo peso alle critiche e ad essere sempre se stessa.

Proprio dopo aver parlato di Francesco, il papà confessa tutto in merito alle voci che vedono sua figlia protagonista di un flirt con Massimo Giletti.

Ospite a Casa Pipol, l’uomo smentisce tutto. Nonostante le foto sembrassero intime e complici, non c’è stato nulla tra la sua piccola e il conduttore.

I due si conoscono da molto tempo e già da anni Massimo frequenta l’intera sua famiglia. “Quelle sono foto dello scorso ottobre, era una cena e c’era anche una sua amica” commenta il papà di Antonella e conclude: “Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia“.

Il papà della Fiordelisi confessa tutto una volta per tutte. Che si tratti della verità o vuole difendere sua figlia? Massimo Giletti ancora non ha smentito o confermato le voci