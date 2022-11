Maria De Filippi e la grande sfortuna che pochi conoscono: triste retroscena

Maria De Filippi è una delle donne più amate del piccolo schermo italiano, ma è anche una persona in carne ed ossa con tanti dolori accumulati lungo il proprio percorso. Tra questi c’è senza dubbio un dramma, vissuto addirittura due volte.

Per pregiudizio si pensa spesso che le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo siano sempre felici, a prescindere da ciò che la sorte abbia in serbo per loro. In realtà, la spensieratezza e tutto quello che condividono spesso con i fan, è il frutto di sacrificio e determinazione, ma anche di tanto dolore. Maria De Filippi è perfetto esempio di tutto ciò.

Il dramma che la conduttrice ha vissuto e che pochi conoscono è così atroce che l’ha cambiata per sempre.

Cos’è successo a Maria De Filippi? Non stiamo parlando di questioni che riguardano il lavoro o possibili abbandoni. La sua azienda di produzione di programmi televisivi, la Fascino è ancora in testa. Inoltre, la Queen di Mediaset tiene ancora i propri programmi sul podio dello share televisivo, la questione è un’altra.

Lei stessa ha raccontato il dramma vissuto due volte che l’ha cambiata per sempre, e di cui ancora si porta dietro il dolore che non dà a vedere.

Il dramma di Maria De Filippi, lo ha vissuto due volte

Rispondiamo subito che la questione non riguarda nemmeno il marito, il giornalista più apprezzato, Maurizio Costanzo. La notizia la riguarda profondamente, e non ci sono parole per dimostrare quanto sia difficile riuscire a gestire una situazione che in partenza, sembra già insostenibile. Ecco cosa le è accaduto, ne parla a cuore aperto.

Con sé ha l’affetto del marito e di Gabriele, il loro amato figlio, ma a volte andare avanti risulta davvero difficile, specialmente quando il dramma si ripresenta per due volte di seguito con delle modalità abbastanza simili.

Si tratta del male che ha colpito due volte il piccolo Ugo, uno dei suoi adorati bassotti. Questo si è ammalato due volte, e nonostante tutti gli impegni, la De Filippi ha fatto in modo di essere la sua ombra, proprio per aiutarlo e non lasciarlo mai solo. Senza i suoi cani si sentirebbe persa.

Il cagnolino è stato colpito due volte da un tumore e il fatto che abbia più di 15 anni l’ha stroncata. E’ così affezionata ai suoi cani Ugo e Filippa, che quando stanno male soffre anche lei, e la malattia l’ha turbata profondamente.