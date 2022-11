Nina Moric, amara confessione sul figlio Carlos: “Ha solo paura del padre”

Nina Moric si è lasciata andare ad un’amara confessione in merito al rapporto con suo figlio Carlos, tirando in ballo anche il suo ex, nonché padre del ragazzo, Fabrizio Corona.

Nina Moric, a differenza di molti suoi colleghi, non si è mai nascosta dietro ad un dito e ha sempre detto le cose come stanno. Questo non solo per quanto riguarda il mondo esterno, ma anche per il suo privato che spesso è stato al centro dell’attenzione mediatica.

Per questo motivo durante il corso dell’intervista rilasciata a Belve, programma ormai cult di mamma Rai, la Moric non si è di certo risparmiata ed ha parlato del suo rapporto con il figlio Carlos. Un tempo i due sembravano andare d’amore e d’accordo e vivevano anche insieme. Ora questo equilibrio sembrerebbe essersi spezzato e lei durante il corso dell’intervista ha ammesso di non credere di aver commesso errori e di essere stata per lui una buona mamma.

Nina Moric è stata un fiume in piena su suo figlio Carlos, parlando anche del suo tormentato rapporto con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, Nina Moric lancia la bomba: verità scomoda sul figlio Carlos

Nina Moric ha confidato che non si sarebbe mai aspettata alcune dichiarazioni fatte da suo figlio nei suoi confronti, ma è convinta che quanto sia stato detto non sia del tutto farina del suo sacco ma che si sia comportato in questo modo soltanto perché avrebbe paura di Fabrizio Corona.

“Da mio figlio non me l’aspettavo. Non ho mai rubato nulla“ ha esordito, replicando alle accuse lanciate da suo figlio che le avrebbe vista prendere cose che non l’appartenevano. “La cosa più triste è che mi abbia attribuito un valore economico, come se valessi quei soldi” ha poi aggiunto dispiaciuta per come sono andate a finire le cose, nella speranza di poter recuperare il tutto in un futuro piuttosto prossimo.

“Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre “ ha poi sganciato la bamba, parlando dell’ex re dei Paparazzi che sicuramente non avrà fatto i salti di gioia nel venire a sapere queste sue esternazioni. “Come madre” ha poi concluso. “Io non sento di aver sbagliato nulla“.

E voi che cosa ne pensate? Veramente Nina Moric non ha nulla da rimproverarsi? Veramente il dito va puntato solo contro Fabrizio Corona? Ognuno si faccia pure la sua personalissima opinione.