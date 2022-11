Vanessa Incontrada prima e dopo: com’era da giovanissima e com’è cambiata negli anni, resterete di stucco

Vanessa Incontrada prima e dopo: com’era da giovanissima l’amata conduttrice e com’è cambiata negli anni, resterete di stucco.

Il ritorno di Zelig sul piccolo schermo era, senza alcun dubbio, uno dei momenti più desiderati ed attesi dal pubblico italiano. Archiviato, almeno fino a questo momento, il doppio appuntamento settimanale col GF Vip, Mediaset ha scelto di tenere compagnia i suoi telespettatori con un show totalmente imperdibile che mira al divertimento e alla risate. E, diciamoci la verità, coi tempi che corrono tutti noi abbiamo bisogno di spensieratezza!

Al timone di Zelig, in memoria dei vecchi tempi, ci sono nuovamente loro: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di una coppia collaudata, che riesce sempre a mettere tutti d’accordo.

Recentemente sul piccolo schermo con Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani, Vanessa Incontrada è ritornata a farsi vedere in tv con uno show che sottolinea ancora di più le sue doti da perfetta intrattenitrice e conduttrice. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era Vanessa prima? Qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato il cambiamento di Elodie negli anni, ma quello dell’Incontrada com’è? Abbiamo rintracciato un suo vecchio scatto: eccola com’era, resterete davvero di stucco!

Com’era Vanessa Incontrada prima? Resterete di stucco dal suo cambiamento!

Ad oggi, la sua bellezza continua a non passare inosservata, ma siete curiosi di sapere com’era Vanessa Incontrada prima? Spulciando il suo canale Instagram, sul quale è attivissima e si diletta a condividere foto senza trucco o della sua quotidianità, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che risale a tantissimi anni fa. Ecco. La domanda che tutti ci facciamo è: com’è cambiata nel corso del tempo l’amata conduttrice spagnola?

Sul suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare un vecchio video, risalente al 2005, che la ritrae sul palco di Zelig insieme a Claudio Bisio ed altri due storici comici. Bellissima come sempre, Vanessa Incontrada si mostra al suo pubblico con indosso un lungo abito nero e dei capelli ricci naturali. Insomma, uno spettacolo! Guardatela qui:

Decisamente bellissima, non trovate? Nonostante siano passati anni dalla foto, non si può affatto dire che Vanessa Incontrada sia cambiata nel tempo! Splendida era ai tempi dello scatto, splendida è ancora adesso.

Cosa accadrà dopo Zelig?

Zelig non sarà l’unico impegno televisivo di Vanessa Incontrada! Dopo il finale di stagione shock, infatti, l’amata conduttrice è pronta a vestire nuovamente i panni di Fosca Innocenti. La seconda stagione della serie tv, infatti, è stata confermata diverso tempo fa e, proprio nei mesi scorsi, tutto il team di attori è stato impegnato sul set per le riprese dei nuovi episodi. Ad oggi, però, non ci resta che sapere quando andranno in onda le nuove puntate di Fosca Innocenti, scoprire cosa accadrà tra lei e Cosimo e quali sono i casi che la giovane dovrà risolvere.