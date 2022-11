Arriva una brutta notizia dopo Vite al Limite: in molti si chiedono di lei, davvero sconvolgente!

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite arriva una brutta notizia: in molti si chiedono che fine abbia fatto oggi e come sta, cosa abbiamo scoperto.

Se le storie raccontate durante Vite al Limite e le diverse trasformazioni mandate in onda hanno catturato l’attenzione di tutti, anche tutto quello che è successo una volta spenti i riflettori ha suscitato la medesima reazione. Sono in tantissime, infatti, quelle persone che sono curiosi di sapere che fine fanno i pazienti del dottor Nowzaradan dopo aver partecipato al famoso programma.

È proprio ufficiale: la decima stagione di Vite al Limite si farà! Qualche tempo fa, il dottor Nowzaradan ha annunciato l’arrivo dei nuovi episodi, ma non si è affatto sbilanciato sulla data della messa in onda. Immaginiamo, però, che anche noi in Italia dovremo aspettare un po’ più di tempo. In attesa, ripercorriamo insieme la storia di un’amata paziente del medico chirurgo iraniano. E scopriamo che fine ha fatto oggi dopo la sua partecipazione al programma. Purtroppo, c’è una brutta notizia che dobbiamo darvi: guardate cosa abbiamo scoperto.

Che fine ha fatto oggi dopo Vite al Limite: brutta notizia

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la sua trasformazione – proprio come quella di Brandon Scott – aveva lasciato tutti senza parole. Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della quinta stagione del programma con ben 275 kg, la quarantacinquenne dell’Ohio è riuscita a dimagrire esattamente 100 kg grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, nonostante il difficilissimo periodo affrontato nel bel mezzo della sua rinascita. Ricordate la storia di Tracey Matthews?

A spingere la donna a chiedere aiuto al medico chirurgo non sono stati solo i suoi chili di troppo – e, pensate, parliamo quasi di 300 kg – ma anche la completa impossibilità della donna a svolgere una vita normale. Tracey, infatti, aveva diversi linfedemi sulle gambe che non le permettevano una corretta mobilità, ma nemmeno una perfetta messa in pratica delle più semplici azioni quotidiane. Insomma, la Matthews aveva bisogno di un aiuto costante.

Sin da subito, Tracey ha dimostrato di voler fortemente ritornare in forma, ma la sua rinascita non è stata affatto facile. Sul web, infatti, si legge che – dopo aver iniziato a registrare i primi risultati – la paziente ha vissuto un momento ‘down’ e che ha rischiato di essere espulsa – proprio come Angela. Tuttavia, la sua forza di volontà è stata decisamente superiore a tutto questo, permettendole di dimagrire esattamente 100 kg.

Come sta, però, oggi? Purtroppo, è proprio questa la brutta notizia che dobbiamo darvi: non abbiamo notizie sulla sua forma fisica. Seppure attivissima sul suo canale Facebook, Tracey non adora condividere scatti di sé. Pertanto, al momento non ci è dato sapere se sia dimagrita oppure no.

Vi piacerebbe saperne di più?