Uomini e Donne, ha deciso di chiudere definitivamente: la storia è terminata; brutta notizia per i fan del programma.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv e i colpi di scena in studio non mancano mai. Quello con Uomini e Donne è diventato ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, che seguono con passione le vicende sentimentali dei protagonisti. Nasceranno nuovi amori nel corso di questa edizione?

In attesa di scoprirlo, parliamo invece di un amore che non è decollato. Una storia che sembra essere giunta davvero ai titoli di coda, per volere di lui, che ha deciso di chiudere. Un brutto colpo per tutti coloro che credevano in questa coppia. Se siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando, continuate a leggere.

Uomini e Donne, il cavaliere del Trono Over ha deciso di chiudere la frequentazione: le anticipazioni

Tra la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne su Canale 5 e le registrazioni trascorrono diversi giorni, questo ormai lo sappiamo. Grazie alle anticipazioni trapelate sul web, però, possiamo scoprire in anteprima cosa è accaduto nello studio della nostra trasmissione preferita. E, nell’ultima registrazione, non sono accadute solo cose piacevoli. Andiamo con ordine.

In questi giorni vedremo l’uscita dalla trasmissione di Ida ed Alessandro, che decideranno di viversi la loro storia a telecamere spente. Storia che, ad oggi, continua a gonfie vele: i due non erano presenti nelle ultime registrazione e, quindi, tutto prosegue per il meglio. E Riccardo?

In molti si chiederanno come l’avrà preso lo storico ex della Platano e oggi vi diamo tutte le risposte. Dopo l’addio di Ida alla trasmissione, Riccardo ha ripreso la frequentazione con Gloria, nonostante i dubbi di quest’ultima: in molte, nel parterre femminile, credono che il cavaliere non sia pronto a nuove conoscenze perché ancora legato ad Ida. Ma cosa è successo nell’ultima registrazione?

Come rivela Uomini e Donne Classico e Over, Riccardo ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Gloria, che però non era presente in studio nel corso dell’ultima registrazione ( del 15 novembre 2022). Dopo vari tentativi, sembra proprio che tra i due non sia scattata la scintilla. Per il cavaliere pugliese, però, entra in studio una nuova dama, che decide di tenere e con cui fa un ballo. Sarà la persona giusta per lui? Non sono mancate critiche in studio…

Dopo la rottura con Gloria, Riccardo è stato accusato di non prendere sul serio nessuna frequentazione e di avere ancora la mente altrove. Il nome di Ida non è stato pronunciato ma è chiaro che si parlasse di lei… È davvero finita tra i due ex e la Platano ha trovato il vero amore in Alessandro o ci sarà un colpo di scena?