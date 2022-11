Alfonso Signorini e la sua malattia: “Non smettevo di sudare…”

“Non smettevo di sudare…“. Ecco le parole con cui il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha descritto l’incubo della sua malattia.

Alfonso Signorini è un uomo di spettacolo. Grande conoscitore della vita del vip, il conduttore si occupa del Grande Fratello Vip 7 da anni ed è il direttore del magazine Chi. Insomma, dove ci sono personaggi famosi c’è Signorini.

Molti avranno notato che Alfonso ha una cicatrice che ricorda un grande sorriso dietro la sua nuca. Questa è legata alla malattia difficile che ha dovuto affrontare.

Sono stati giorni di terrore, ma vediamo insieme cosa è accaduto

“Non smettevo di sudare…“: Alfonso Signorini e la sua malattia

Alfonso Signorini è un uomo autoironico, ma anche molto serio. Ha sempre preso la vita con il sorriso riuscendo a rialzarsi nei momenti più difficili.

Uno di questi è stato quando ha scoperto di avere una brutta malattia.

Si tratta della leucemia, un tumore al sangue che porta alla diffusione estrema di cellule immature che non potranno dare luce ai globuli rossi, bianchi e alle piastrine.

Il conduttore scopre di avere questa malattia durante la conduzione di Kalispèra nel 2014. “C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare” racconta Alfonso ancora molto provato e continua: “A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele“.

Qui Signorini affronta degli esami clinici, gli prescrivono un antipiretico e lo rimandano a casa. Durante la notte, i medici valutano gli esiti degli esami e la mattina della vigilia di Natale chiamano il conduttore: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure“.

Il mondo cade addosso ad Alfonso che sente mancargli la terra sotto i piedi. Non si sarebbe mai aspetto niente del genere.

In quel periodo Signorini era molto impegnato: dirigeva due giornali, si occupa della radio quotidianamente e si occupava della conduzione di molti programma televisivi.

“Poi una sera, la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel per sempre, ma credere nel per ora” confessa a cuore aperto Alfonso durante una intervista per La Verità.

Adesso gli rimane solamente una cicatrice data dall’operazione che l’ha salvato. Un sorriso dietro la nuca simbolo della sua forza e tenacia. Signorini ha sconfitto questa malattia dopo giorni di terrore