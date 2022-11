Barbara D’Urso, la confessione lascia di stucco: “Ho sofferto tanto”

La confessione di Barbara D’Urso lascia davvero tutti di stucco: dopo anni ha raccontato tutta la verità.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici di punta di Mediaset che per anni è stata in grado di far collezionare all’azienda veri e propri ascolti record. Nonostante sia in onda tutti i giorni con Pomeriggio 5, la bella conduttrice partenopea è molto restia a parlare della sua vita privata preferendo mandare avanti il proprio lavoro e la propria carriera.

Non è di certo un mistero però che per anni è stata legata alla figura del produttore cinematografico di Mauro Berardi. I due sono stati insieme per diverso tempo e dalla loro unione sono anche nati due figli. È proprio su di lui che, qualche tempo fa, si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

La confessione di Barbara D’Urso lascia di stucco

Barbara d’Urso ha ammesso durante il corso di questi anni di non aver più parlato con il padre dei suoi figli, Mauro Berardi, ma da qualche tempo qualcosa pare essere cambiato e i due sono perfino andati in vacanza insieme. A rivelare come sono andate le cose è stata la diretta interessata ai microfoni di Silvia Toffanin, sbilanciandosi per la prima volta in merito a questo tormentato rapporto.

“Mauro è stata la persona più importante della mia vita” ha raccontato la conduttrice durante il corso dell’intervista a Verissimo. Lasciandosi andare, inoltre, ad una confessione ha lasciato tutti di stucco. “Ho sofferto tanto”, ha detto, riferendosi alla fine della sua storia d’amore.

Le parole della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, vi assicuriamo, sono davvero un colpo al cuore perché fanno chiaramente intendere quanto ci tenesse alla sua relazione. E, soprattutto, quanto ha sofferto per la sua fine. Ad oggi, la conduttrice napoletana dice di aver superato questa delusione d’amore, ma di non poter affatto nascondere quanto il buon Berardi è stata la persona più importante della sua vita.

I due sembrano dunque essersi ritrovati, se non come coppia almeno come genitori. Siamo sicuri che il figlio dei due sarà felicissimo ma questa ritrovata pace potrà fare senza dubbio molto bene anche ai diretti interessati.