Colpo di scena a Uomini e Donne, scintilla al primo ballo: lasciano il programma insieme dopo una settimana di frequentazione.

Di emozioni, nello studio di Uomini e Donne, se ne vivono tante. I telespettatori sono letteralmente incollati alla tv per seguire le travagliate vicende amorose dei protagonisti del trono più famoso del piccolo schermo. Quello che è successo stavolta, però, ha davvero dell’incredibile.

Se da un lato c’è chi si frequenta per mesi e mesi senza mai arrivare ad una conclusione, dall’altro ci sono loro, che in pochi giorni hanno deciso di lasciare la trasmissione e viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Un vero e proprio colpo di fulmine, nato durante il primo ballo al centro dello studio. Non era mai accaduto prima: scopriamo i dettagli di una storia che ha emozionato tutti.

Uomini e Donne, lasciano lo studio insieme dopo pochi giorni: “Colpo di fulmine”

Lui si chiama Fabiano, viene da Livorno, ha 49 anni e un figlio di 23, e lavora come gruista in porto; lei è Cristiana, di Torre del Lago vicino Livorno, lavora come stewardess su uno yatch privato. Entrambi sono arrivati in studio a Uomini e Donne una settimana fa, al primo ballo, hanno immediatamente avvertito una forte affinità. “Ci siamo scambiati il numero di telefono e ci siamo visti perché siamo anche vicini”, ha dichiarato Fabiano. Cristiana non ha perso tempo a definirlo un colpo di fulmine: “Appena mi sono tolta la mascherina e lui si è tolto la mascherina mi ha dato una bella sensazione. Al primo ballo è scattata la scintilla e poi uscendo siamo stati bene, abbiamo tante affinità, tanti interessi in comune”.

A questo punto, la rivelazione: “Abbiamo voglia di frequentarsi, di iniziare a stare insieme”. Maria conferma le parole della neo coppia e annuncia la loro volontà di uscire dal programma, dopo una sola settimana: qualcosa che non è mai successo in trasmissione! La scelta dei protagonisti ha emozionato tutti, in particolare gli opinionisti in studio. “Oggi? Che bell’esempio di due persone che vengono con l’intenzione di trovare l’anima gemella, non perdono tempo, si incontrano, stanno bene e decidono addirittura di andare fuori dal programma. Grazie perché è quello che vogliamo vedere!”, ha dichiarato Gianni. “Peccato Gianni che succede una volta ogni dieci anni! La prossima volta nel 2033”, ha commentato Tina Cipollari.

Prima di lasciare lo studio, i due si sono lasciati andare ad un tenero ballo al centro dello studio, tra gli applausi e la gioia dei presenti. E voi, avete seguito questa bellissima storia d’amore nata in tv. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a Fabiano e Cristiana per una vita insieme ricca di felicità.