Federica Panicucci e quel terribile incidente: “Viva per miracolo”

Federica Panicucci è stata vittima di un incidente che ha messo a rischio la sua vita. La confessione ha gelato tutti i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati una simile confessione da parte sua.

Federica Panicucci è tutti i giorni in onda sul piccolo schermo degli italiani con il suo Mattino 5, che si è confermato essere ancora una volta uno dei programmi più seguiti dai telespettatori che come le passate edizioni hanno scelto di premiarlo con ottimi ascolti.

La conduttrice va in onda sempre al meglio della sua forma e sorridente ma spesso si è trovata ad affrontare situazioni non facili, che l’hanno segnata nel profondo mettendo addirittura a rischio la sua incolumità. A raccontarlo è stata lei stessa sul suo account social, dove spesso e volentieri condivide episodi legati alla sua vita privata.

Federica Panicucci ha rischiato la vita. Non poco tempo fa è stata infatti protagonista di un brutto incidente ed ha evitato il peggio per puro miracolo. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Incidente Federica Panicucci: la conduttrice ha scampato un grave pericolo

Federica Panicucci non molto tempo fa è stata protagonista di un terribile incidente. La tegola di un tetto è caduto sulla sua automobile colpendola in pieno: un vero e proprio evento del fato che poteva addirittura risultare fatale.

Fortuna ha però voluto che il vetro della vettura abbia resistito al colpo e la showgirl sia così riuscita a farla franca pur essendosela vista davvero brutta: se infatti il parabrezza si fosse rotto le conseguenze riportato non sarebbero state piuttosto gravi e oggi avremmo dovuto raccontare tutt’altro genere di storia.

“Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno“ ha spiegato la conduttrice, facendo riferimento in che condizioni si è ritrovata la sua automobile. “Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo” ha poi concluso rivelando che il tutto è stato soltanto un grosso spavento ma che poteva trasformarsi in un vero e proprio incubo con conseguenze atroci.

Federica Panicucci su Instagram ha rivelato questo episodio così difficile, qualcosa che l’ha sconvolta e, nonostante sia andato tutto quanto per il meglio, senza alcun dubbio ha avuto non poche conseguenze sulla sua sicurezza.

Storie del genere infatti difficilmente si superano senza strascichi e finiscono per segnare e non poco chi purtroppo si ritrova ad esserne vittima.