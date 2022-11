“Ho cercato a lungo di rimanere incinta”: l’attrice ha parlato per la prima volta della sua infertilità

L’attrice ha parlato per la prima volta in un’intervista della sua infertilità: “Ho cercato a lungo di rimanere incinta”.

Raccontarsi è sempre difficile e lo è ancora di più per i personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti quando una notizia che riguarda la loro vita e il loro passato diventa nota, assume un significato sempre più grande fino a diventare famosa a tutti. E’ ancora più difficile quando si parla di maternità e di infertilità. Una delle attrici più amate e brave del panorama cinematografico mondiale ha deciso di raccontare la sua storia personale.

Per anni si sono rincorse le voci su una sua possibile gravidanza. Oggi ha deciso di raccontare ogni cosa in un’intervista in cui ha toccato uno dei temi più complicati da affrontare perchè molto doloroso, l’infertilità. Ha spiegato di aver cercato per anni di rimanere incinta e di aver iniziato anche diversi percorsi. Ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro, beveva tè cinesi, confessa.

Racconta che avrebbe dato qualsiasi cosa se qualcuno le avesse detto di congelare gli ovuli: “Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa”. L’attrice ha deciso di parlare di un argomento delicato per lei e per tutte le persone che desiderano e cercano con forza di avere un figlio senza però riuscirci.

In un’intervista rilasciata ad Allure, una delle attrici più brave e apprezzate del mondo cinematografico, ha deciso di raccontare la sua storia personale, abbracciando un tema importante, la lotta contro l’infertilità. Jennifer Aniston ha raccontato di aver tentato a lungo di rimanere incinta e di aver intrapreso molti percorsi.

“Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto”, spiega, dicendo che avrebbe dato qualsiasi cosa se qualcuno le avesse detto ‘congela gli ovuli, fai un favore a te stessa’. Al dolore di non riuscire a restare incinta si è aggiunto il poco tatto dei media che l’hanno accusata di pensare soltanto alla carriera e al lavoro e di non voler mettere su famiglia.

Insinuazioni che non sono mai state vere, perchè la Aniston ha sempre desiderato, come ha confessato, voler essere madre. Ha tentato ogni cosa per restare incinta, lottando fortemente contro l’infertilità e lottando allo stesso tempo contro il giudizio inopportuno dei media. Oggi dice di non aver nessun rimpianto, anzi, sente un senso di liberazione da un peso. Si sente sollevata perchè non ci deve più pensare: “E’ finita, il treno è andato”, ha dichiarato l’attrice in questa toccante e importante intervista. Dichiarazioni che sono arrivate dopo anni e in cui per la prima volta ha voluto raccontare quanto sia stato doloroso non poter diventare madre nonostante ci abbia provato con tutte le sue forze.