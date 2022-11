Ida Platano sul figlio è un fiume in piena: “Mai conosciuto il padre”

Ida Platano è tra le dame più amate del parterre di Uomini e donne, recentemente ha raccontato un’amare verità sul padre di suo figlio.

Ida Platano durante il corso di questi anni ha appassionato e non poco il pubblico del piccolo schermo degli italiani grazie alla sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. I due si sono lasciati e ripresi migliaia di volte, ma nonostante ciò i telespettatori sperano che riescano a coronare il loro sogno d’amore.

La coppia ci era arrivata molto vicina. Tant’è che la migliore amica di Gemma Galgani le aveva presentato anche suo figlio Samuele, nato da una precedente relazione. Non tutti sanno che prima di approdare negli studi Elios di Roma, Ida Platano ha vissuto un vero e proprio dramma dove ha sfoggiato tutta la sua forza per poter andare avanti e crescere il suo piccolo nel migliore dei modi. Piccolo che purtroppo non ha mai avuto modo di poter conoscere suo padre.

Il dramma di Ida Platano: la confessione della dama su suo figlio Samuele commuove i fan

Ida Platano è diventata mamma dall’uomo che credeva essere il suo grande amore, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava il suo più grande sogno si è trasformato a tratti in un incubo in quanto l’uomo che voleva fosse per sempre al suo fianco se n’è andato lasciandola da sola ma prima è riuscito a dare vita insieme a lei ad una delle persone più importanti della sua vita: suo figlio Samuele.

In un’intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo, la dama di Maria De Filippi ha raccontato il dramma da lei vissuto, rivelando che suo figlio non ha mai avuto modo di poter conoscere suo padre: “Samuele ha cambiato la mia vita in meglio” ha raccontato alla conduttrice durante il corso dell’intervista, non riuscendo a trattenere le lacrime. “Non ha mai conosciuto il papà” ha subito aggiunto rivelando che suo figlio non è nato successivamente al suo matrimonio, matrimonio che le ha permesso di spostarsi dalla Sicilia a Brescia, la città che l’ha adottata anni fa e dove ha aperto il suo negozio.

“L’ho cresciuto da sola, non ha mai conosciuto il padre” ha dichiarato Ida Platano su suo figlio Samuele e nonostante le difficoltà ha fatto un ottimo lavoro, crescendo un ragazzino intelligente e determinato.