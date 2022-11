Milly Carlucci, un vero incubo a Ballando: una sua stella se la vede brutta

La vergogna è infinita per quanto accaduto a un’artista di Ballando con le Stelle. Questa volta Milly Carlucci deve tenere alta l’attenzione.

Spesso capitano drammi ai personaggi famosi, ma alcuni sono proprio al limite dell’assurdo. C’entra il format di ballo per eccellenza di Rai 1, quello condotto dalla storica presentatrice, Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che accadono eventi spiacevoli del genere. Ecco tutta la verità.

Stare al passo di quello che accade alle stelle del mondo della tv non è facile, ma questo caso ha raggiunto una notorietà mediatica importante proprio a causa della gravità di quanto accaduto.

I fan sono totalmente scioccati, Milly Carlucci si scusa, e spera in un futuro migliore per Ballando con le Stelle, e per tutto il palinsesto televisivo.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci interviene!

Le parole sono pericolose, perché molte possono fare male se dette in un certo modo, o comunque se anche soltanto pensate. La televisione è un veicolo di informazioni, messaggi e cultura, quella che hanno avanzato alcune persone lascia a dir poco allibiti. Ecco quanto accaduto e tutta la verità che viene raccontata dalla diretta interessata.

A parlare è Natalia Titova, un volto conosciutissimo della televisione legata al mondo dei latino americani. E’ anche stata un’insegnante della scuola di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ma è al suo programma d’origine che fa ritorno.

Alla ballerina professionista è successo qualcosa di impensabile. E’ in Italia da ormai tanti anni, ed è amatissima da tutti. Peccato che ci sia anche chi la critica e le urla addosso per strada commenti poco carini, perché russa!

“Una signora, ad esempio, le ha chiesto: “Tu sei ucraina, vero?”. – ha raccontato Massimiliano Rosolino nella trasmissione pomeridiana di Rai2, Bella mà – Lei le ha naturalmente risposto: “No, sono russa”. La signora è scappata via… In un altro caso, c’è stato un soggetto che l’ha oesa, sempre per via del fatto che è nata in Russia.”

La Titova viene vessata per strada per le sue origini. Milly Carlucci e tutto il team di Ballando con le Stelle non credono ai loro occhi. Questo per dimostrare che il razzismo è una piaga sociale ancora troppo presente.

Mette i brividi, sapere che ancora nel 2022 si facciano queste distinzioni, e che si elargisca dell’odio gratuito sotto gli occhi di tutti. Parlarne è importante, perché è un dramma che ha fatto male a molte persone, alcuni si sono anche tolti la vita!