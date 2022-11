Patrizia Rossetti tradita dall’ex marito: chi è la presunta amante

Patrizia Rossetti tradita dall’ex marito e il gossip rivela chi potrebbe essere l’amante, colei che ha rotto le uova nel paniere.

Patrizia Rossetti è una famosissima conduttrice adesso in gara nella Casa del Grande Fratello Vip 7. La gieffina inizialmente era molto più nervosa e non riusciva a contare fino a dieci prima di sbottare, ma con il passare di giorni Patrizia ha iniziato a lavorare sul suo carattere e a diventare più paziente.

La Rossetti sembra una donna tutta d’un pezzo, forte e sicura di sé, ma anche lei ha i suoi punti deboli. Come quelli che ha dovuto affrontare con il suo ex marito dopo che l’ha tradita più volte con la stessa donna.

Vediamo insieme quale è la storia e chi è la presunta amante dell’ex coniuge di Patrizia

Chi è la presunta amante: Patrizia Rossetti tradita dall’ex marito

Patrizia Rossetti entra al GF Vip 7 durante la prima puntata del reality show. Vogliosa di fare la conoscenza degli altri inquilini, tutti si confidano in un momento di relax in giardino.

E’ proprio in questo momento che la gieffina racconta del suo ex marito e delle volte in cui lui l’ha tradita.

La Rossetti svela di non avere un rapporto sessuale da almeno quatto anni e quindi essere in astinenza dal suo passato matrimonio.

La gieffina incontra in suo ex marito durante una televendita condotta proprio da Patrizia.

Lui si chiama Rudy Londoni e si occupava delle telecamere. “L’ho conosciuto durante una telepromozione” svela la conduttrice e continua: “Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”.

I due si sposano poi nel 2012 dopo anni di storia. E’ nel 2019, però, che arriva inesorabilmente la separazione.

Patrizia ha beccato più volte i tradimenti di Rudy e dopo averlo perdonato ripetutamente, decide di farla finita una volta per tutte.

La gieffina rivela di conoscere bene questa ragazza, addirittura la loro amicizia durava da 30 anni e lavorava nel suo stesso ambito.

La conduttrice, però, non ha rivelato nessun nome, ma il web vuole assolutamente capire di chi si tratta e ci è riuscito.

La presunta amante è una barista bionda che lavora negli studi di Mediaset e qui si spiega tutto.

Patrizia non sa bene come stiano le cose adesso tra Rudy e questa ragazza, ma è quasi certa che i due stiano tuttora insieme.

Con schiettezza, la Rossetti sottolinea che il suo marito è tornata a cercarla più volte per riallacciare i rapporti. La gieffina però ha perso la fiducia e non ne vuole più sapere nulla.

Patrizia Rossetti parla dei tradimenti del suo ex marito. Dopo anni difficili, la presunta amante e Rudy stanno insieme e la gieffina è contenta per loro.

Dopo averci battuto la testa più volte, la conduttrice ha preso la scelta giusta