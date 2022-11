Salt Bae, cifra da capogiro per una cena al noto ristorante ad Abu Dhabi: scatta la polemica

Salt Bae è il noto ristorante sito ad Abu Dhabi, dopo una cena il cui scontrino mostrava una cifra da capogiro è scattata la polemica

Siamo ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi che da sempre con il suo fascino e le sue bellezze conquista visitatori da tutto il mondo.

Proprio in questo fine settimana si tiene l’ultima gara del mondiale automobilistico di Formula 1. E pertanto per l’occasione è accorsa nella capitale una moltitudine di persone che non vede l’ora di assistere al GP di Formula 1. Ma oggi, a finire sotto i nostri riflettori è un’altra questione. Tutti avrete sentito parlare almeno una volta del noto ristorante Steakhouse Salt Bae. Si tratta del locale dell’imprenditore Nusret Gökçe, il quale con un particolarissimo gesto per salare la carne ha catturato la curiosità di molti. Negli ultimi anni sono di fatti tantissimi coloro che durante un loro viaggio abbiano deciso di fare tappa da lui per assaporare i migliori tagli di carne conditi da lui in persona con sale ed in alcuni casi, oro alimentare.

Sono sempre tantissimi i video che vediamo sui social dei numerosissimi utenti che in viaggio presso Abu Dhabi si recano al noto ristorante per una cena a base di carne pregiata e vini di alta qualità. Questa volta però, il noto imprenditore è finito ‘sotto accusa’ a causa di uno scontrino che è stato mostrato sui social e che riporta il prezzo di un’intera cena tenutasi nel suo ristorante. La cifra mostrata è letteralmente da capogiro: scoppia così una furente polemica!

Salt Bae, al ristorante dopo la cena la doccia fredda: la cifra sullo scontrino è da capogiro

La cena è valsa il prezzo del biglietto? Secondo il noto imprenditore e quanti abbiano avuto il piacere di mangiare lì, sì. Si sono immediatamente scatenate delle numerose polemiche dopo che sui social ha fatto il giro del web uno scontrino sul quale era riportato il costo dell’intera cena nel ristorante ad Abu Dhabi che ha visto seduti intorno al proprio tavolo 14 persone. 615mila dirham (moneta degli Emirati Arabi) che equivalgono per noi a 161.358euro. E’ questo il costo riportato della cena sullo scontrino, una cifra letteralmente da capogiro. Ma cosa prevedeva praticamente? Beh, la scelta di carni sicuramente sceltissime e pregiatissime ricoperte d’oro e servite al tavolo direttamente da Nusret Gökçe ha incrementato il costo della cena. E’ celebre di fatti la scena vista ormai in numerosi video di Gökçe che si reca al tavolo dei clienti per servirli in prima persone ed aggiungendo il tocco finale all’impiattamento. Ma ciò che ha poi dato il colpo di grazia è stata la scelta del vino. I commensali hanno di fatti fatto la loro scelta dei vini optando per quelli più pregiati e caratteristici che meglio accompagnassero la loro cena a base di carne. E così, ecco che il prezzo sale vertiginosamente per 3 bottiglie di vino Petrus.

Lo scatto immortalato dall’imprenditore sicuramente felice del buon esito della serata, ha inevitabilmente scatenato numerose polemiche. Certo, come lo stesso ha però ribadito inserendolo come dicitura all’interno della didascalia del suddetto scatto.

“Quality never expensive” ovvero: “La qualità non è mai costosa“.

E voi cosa pensate al riguardo?