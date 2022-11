Test del regalo: scegli quello che ti piace e scopri quanto sei altruista

Scegli un regalo e scopri quanto sei altruista: questo semplice test mette alla prova le profondità del tuo cuore. La verità sta per mergere impossibile mentire!

Oggi ti mettiamo nuovamente di fronte ad una scelta. Devi scegliere un regalo, ma non per te. Ti chiediamo di optare per quello che tu doneresti ad un tuo amico, caro o familiare.

In questo test del regalo puoi scoprire se sei una persona altruista o meno. Cerca di scegliere in base al tuo gusto e ascolta anche il tuo cuore.

Andiamo a valutare le varie possibilità!

Test del regalo: scegline uno e scopri quanto sei altruista

In questo test del regalo ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in base al tuo gusto e non aver paura di dare ascolto al tuo istinto. Poi non ti resta che leggere la risposta corrispondente al numero scelto. Solo così potrai scoprire quanto sei altruista.

Iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Ami aiutare gli altri. Se trovi qualcuno che ha bisogno di aiuto, sei sempre disponibile nel dare una mano mettendo davanti i suoi problemi ai tuoi.

Hai anche molta pazienza e riesci ad ascoltare senza giudicare.

Ovviamente, però, se capisci che qualcuno si sta approfittando della tua bontà, reagisci male e chiudi i rapporto. Buona sì, ma tonta no.

2) Due

Diciamo che non sei la persona più altruista al mondo. La maggior parte del tempo metti al primo posto i tuoi bisogni e necessità.

Questo non vuol dire che non sei mai disponibile nel tendere una mano, ma solo e proprio con chi ti va. Aiuti chi ti vuole bene e niente più.

3) Tre

Ami aiutare, dare una mano, tirare su il morale, portare allegria. Sei veramente sensibile e riesci a capire subito se qualcuno sta male. Proprio per questo motivo le tue persone preferite sono quelle più deboli. Vuoi farle sentire protette e mai sole con la speranza che nel futuro ci sarà qualcuno anche per te.

4) Quattro

Hai un cuore grandissimo e sei un orso buono. Ti piace esserci per gli altri e aiutarli. Direi che sei proprio altruista!

Tu dai una mano senza volere nulla in cambio. Ti basta vedere un sorriso sulla faccia altrui e sei contentissima.

Occhio, però, perché qualcuno si potrebbe approfittare del tuo altruismo. Devi riuscire a capire di chi fidarti e non pendere subito dalle labbra di uno sconosciuto