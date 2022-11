Uomini e Donne, il mistero è stato svelato: spunta tutta la verità sul cavaliere più amato

Uomini e Donne ha portato in scena un mistero a cui fino a pochi mesi fa sembrava non esserci alcuna risposta, ma poi improvvisamente al centro degli studi Elios di Roma la verità è stata svelata. Ecco la risposta che il pubblico di Maria De Filippi attendeva da sempre.

Uomini e Donne è da sempre uno dei programmi di punta di Mediaset. Tant’è che da anni permette all’azienda di vincere la fascia pomeridiana in cui va in onda, collezionando sempre ottimi ascolti. Chi segue il programma da numerosi anni però ha non pochi dubbi riguardano i protagonisti del programma. Alcuni restano tali per sempre mentre altri prima o poi trovano una risposta.

E’ il caso che vede protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è stato spesso protagonista del programma a causa della sua relazione con Ida Platano (relazione che tra alti e bassi ha intrattenuto il pubblico per anni) e in molti si sono sempre chiesti, visto che a differenza dei suoi colleghi non ne ha mai parlato, per quale motivo non abbia parlato della sua professione.

Così è nato subito il mistero: che lavoro fa Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? A rivelarlo, a distanza di anni, è stato proprio lui al centro dello studio, saziando la curiosità dei telespettatori.

Il mistero è stato svelato! Ecco che lavoro fa Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne e nonostante della sua vita sentimentale si sappiano tantissime cose, poco si sa del resto del suo privato e per questo motivo in molti si chiedono quale sia la sua professione.

Nessuno infatti ha mai saputo di preciso di che cosa il cavaliere si occupi, quale sia il mestiere che, almeno in parte, gli consente di vivere

La risposta è stata servita dopo anni dal diretto interessato, durante il corso di una messa in onda del programma di successo di Maria de Filippi. Durante un chiarimento con le dame Ida Platano e Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri ha ammesso di essere, almeno in quel momento, un operaio in cassa integrazione.

Complice la crisi causata dalla pandemia, il cavaliere dal 2021 è stato messo nuovamente in cassa integrazione parziale, dopo appena un anno di ritorno al lavoro, e, probabilmente, ha iniziato a guardarsi intorno per cercare altro.

La dichiarazione, arrivata in maniera del tutto improvvisa, ha finalmente posto fine ad uno dei dubbi dei fan del programma che fin dal suo debutto nel programma si sono chiesti ciò.