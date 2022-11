“A Ballando con le stelle è tutto preparato?” Spunta fuori la verità

Ballando con le stelle è tutto organizzato a tavolino oppure quanto si vede in onda corrisponde alla realtà dei fatti? La confessione del giudice manda Milly Carlucci nel panico.

Ballando con le stelle è uno dei programmi di punta di mamma Rai che ogni sabato vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di passi di danza. La trasmissione, come tutte quelle del suo genere, è condita da diverse dinamiche e polemiche e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo si è sempre chiesto quanto ci fosse di vero e quanto di organizzato a tavolino in quello che vedono ogni sabato trasmesso in diretta.

A svelare il tutto è stato il giudice Alberto Matano durante il corso della conduzione del suo programma di successo, che straccia senza alcun problema la concorrenza, La vita in diretta, rivelando come stanno davvero le cose dietro l’organizzazione del programma di Milly Carlucci e lei potrebbe non reagire bene in quanto non ama che vengano rivelati i segreti dietro la realizzazione del suo show.

Alberto Matano svela tutta la verità su Ballando con le stelle

Alberto Matano durante il corso de La Vita in diretta ha ammesso come stanno davvero le cose a Ballando con le stelle risolvendo in maniera definitiva il dubbio del pubblico del piccolo schermo che si chiede quanto ci sia di organizzato e quanto di vero e spontaneo all’interno del programma.

“E’ veramente tutto live“ ha ammesso il giudice di Milly Carlucci, che probabilmente non reagirà affatto bene considerato che preferisce si parli poco delle polemiche e ci si concentri maggiormente sullo show che viene proposto. “Non c’è proprio niente di preparato“ ha subito aggiunto nella speranza di aver risposto alla curiosità di chi ogni sabato sera è pronto a supportare l’intero progetto.

“Noi abbiamo soltanto l’elenco delle performance, ma qualunque cosa accade tra me e gli altri giudici è tutto live, non c’è davvero niente di organizzato” ha ribadito, tenendoci a smentire tutte le teorie che vedrebbero i giudici organizzarsi ogni cosa prima della messa in onda. “Capirete perchè dico questa cosa, è un qualcosa che mi sta molto a cuore” ha infine concluso svelando tutta la verità su Ballando con le stelle.

I fan del programma dunque non potranno che gioire, innamorandosi ancor di più di Milly Carlucci e del suo entourage che oramai sappiamo con certezza avere un unico e inconfondibile marchio di fabbrica: l’autenticità.