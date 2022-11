Dolore senza fine per Gemma Galgani: ha voluto raccontarlo a tutti

Gemma Galgani ha vissuto un vero e proprio dramma che l’ha segnata per il resto della sua vita e di cui tende a parlare davvero poco. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto raccontarlo a tutti.

Gemma Galgani è uno dei personaggi di punta del piccolo schermo nostrano che ha trovato un certo successo prendendo parte al Trono Over di Uomini e Donne.

La dama di Torino da anni è alla ricerca dell’amore. Amore che purtroppo non sembra bussare alla sua porta in quanto ogni conoscenza termina non proprio nel migliore dei modi. Delle sue vicende sentimentali, grazie alla sua presenza massiccia nel programma di Maria De Filippi, si sa tutto ma del suo privato non si può dire la stessa cosa.

Non tutti, infatti, sanno che l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha vissuto un vero e proprio dramma che l’ha cambiata per sempre in quanto durante il corso degli anni passati aveva provato più volte a diventare mamma e non appena ha avuto questa gioia il destino è stato molto crudele con lei e glielo ha portato via.

Gemma Galgani ha perso un figlio e la sua confessione è un vero e proprio colpo al cuore.

Gemma Galgani figlio. La stella di Uomini e Donne svela: “Avevo 40 anni”

Gemma Galgani non ne aveva mai parlato prima, ma durante il corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e di rispondere a tutte quelle persone che le hanno sempre chiesto come mai negli anni passati non ha mai pensato di mettere su famiglia.

La risposta è presto data in quanto la dama del Trono Over non ha mai trovato l’amore, ma quando la vita ha voluto darle la gioia di diventare mamma, il destino non è stato altrettanto dolce ed ha deciso di strapparglielo via creando una profonda ferita nel suo cuore.

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta” ha spiegato la dama durante il corso dell’intervista. “Quel bambino, poi, l’ho perso“ ha poi aggiunto rivelando che il suo passato non è stato tutto rose e fiori come in molti avevano potuto erroneamente pensare senza però andare a fondo sulla vicenda. Molto probabilmente perché è ancora una ferita aperta nel cuore.

Sebbene dunque di questa vicenda sappiamo veramente poco, essa ci aiuta a conoscere meglio un personaggio particolarmente amato di cui però c’è ancora molto da scoprire.