GF Vip, com’era Micol Incorvaia qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete il cambiamento

GF Vip, avete visto com’era Micol Incorvaia qualche anno fa? In questa vecchia foto noterete il cambiamento della concorrente.

Il Grande Fratello Vip sta portando in onda non pochi colpi di scena. Sono state settimane intense, a far dapprima discutere è stato quanto successo a Marco Bellavia. Si è parlato molto della questione ed è stata affrontata da Signorini molto bene. In questi ultimi giorni l’attenzione si è concentrata nuovamente intorno al reality.

4 concorrenti sono risultati positivi al covid. Secondo quanto riferito dal medico intervenuto in puntata, potrebbe essere stato portato dai nuovi ingressi. Nonostante siano stati fatti i dovuti controlli e i tamponi, potrebbe essere che, sempre secondo quanto riferito dall’esperto, qualcuno aveva il covid ma essendo asintomatico avrebbe dato un falso negativo. Sta di fatto che Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita sono stati messi in quarantena. Nelle ultime ore però, facendo i controlli quotidiani, anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi e sono stati allontanati e messi in isolamento.

Tra i nuovi ingressi l’unico risultato positivo è Onestini. I nuovi concorrenti hanno dato un po’ di brio alla casa e tra questi possiamo citare la personalità spigliata di Micol Incorvaia. La 29enne ha già conquistato il pubblico: bionda, bella, occhi grandi e uno sguardo magnetico. Sembra anche aver conquistato un concorrente, Edoardo Tavassi, che tra battute e tanta ironia non lo ha nascosto. Micol è molto nota sui social dove pubblica le sue foto bellissime, per caso avete visto com’era qualche anno fa? Scopriamolo da questo scatto.

GF Vip, Micol Incorvaia qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete il cambiamento

Nelle ultime settimane nella casa del Gf Vip sono entrati nuovi concorrenti: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Sarah Altobello e Micol Incorvaia. Il loro ingresso ha animato non poco l’atmosfera. In particolare tra i favoriti c’è Edoardo che pochi mesi fa abbiamo visto a L’isola dei famosi.

Anche in Honduras era tra i favoriti e tra i papabili vincitori, solo che ad un passo dalla finale abbandonò per un infortunio. Micol invece, in molti lo sapevano già, è la sorella di Clizia Incorvaia, ex concorrente del reality. Le due donne si somigliano molto, hanno le stesse caratteristiche e sono entrambe davvero molto belle. La concorrente si è fatta subito notare dentro e fuori la casa, è spigliata e schietta. Bionda, occhi chiari e sguardo magnetico, com’era anni fa?

Questo è uno scatto preso dal suo canale instagram. Qui aveva i capelli sul rosa violetto e aveva qualche anno in meno, circa 22. Era più giovane e da questa foto sembra avere anche un look diverso da come oggi lo sfoggia. Non sarebbe stato difficile riconoscerla a parte qualche cambiamento evidente. A voi piace come concorrente?