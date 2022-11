Il noto attore lo ammette senza indugio: “Non so recitare”, la confessione dopo anni di carriera

Il noto ed amatissimo attore di film e fiction televisive ammette senza indugio: “Non so recitare”, la confessione dopo anni di carriera

La confessione del noto ed amatissimo attore ci ha lasciati letteralmente senza parole. Colpi di scena davanti le telecamere da parte di noti personaggi del mondo dello spettacolo, lo sappiamo non mancano mai. Ma sentire queste parole, ci ha lasciati praticamente di stucco! “Non so recitare“, eppure non lo avremmo mai detto no?

Di volti noti sullo schermo che hanno conquistato il pubblico per il talento ed anche per la bellezza, ce ne sono parecchi. Fra questi, c’è anche quello del noto attore di film e fiction televisive che da anni ormai intrattiene il pubblico nelle sue performance vestendo i diversi panni dei vari personaggi ed incarnando ruoli sempre diversi. Proprio negli ultimi mesi, abbiamo visto l’attore debuttare in due nuove fiction televisive, rispettivamente sulle due emittenti televisive principali, Rai e Mediaset. E così, durante un’intervista al Messaggero, oggi senza indugio, ha confessato: “Non so recitare“. Avrebbe detto che il suo è stato solo un colpo di fortuna. Ma di chi stiamo parlando?

“Non so recitare”: la confessione dell’attore spiazza tutti

E’ davvero strano sentire l’amatissimo Raoul Bova pronunciare questa frase, eppure ai microfoni del Messaggero durante un intervista, lo ha fatto, lo ha davvero detto. L’intervista ha visto al centro un volto amatissimo delle fiction televisive che proprio negli ultimi mesi ha registrato un numero di ascolti davvero notevole grazie a Don Matteo e l’altra fiction che abbiamo visto andare in onda su Canale 5, Giustizia per tutti. Ha esordito giovanissimo sul piccolo schermo divenendo però da allora, nel lontano 1992. A proposito, ricordate com’era da giovane? Insomma, dato il successo ottenuto nelle vesti di attore sembra davvero difficile riuscire a credere a quelle parole. Eppure, senza alcuna esitazione e con tanta modestia aggiungeremmo, Raoul Bova ha dichiarato ai microfoni del Messaggero che il suo è stato un colpo di fortuna grazie ad una battuta venutagli bene. “Non so recitare sono il primo a dirlo. Ho fatto fortuna con una sola espressione“, poi ne ha imparate altre certo ha esordito l’attore con molta ironia.

L’attore avrebbe detto nella sua confessione che ciò che gli è mancato e che gli manca secondo lui, non sono la passione ed il cuore ma la tecnica. “Tecnicamente sono un disastro, ma ci ho messo sempre il cuore. La verità viene prima della recitazione”. E poi è venuto fuori un aneddoto che riguarda il suo grande sogno da attore, Holliwood. Si era presentato al provino per Tomb Raider, ma questo fu un vero disastro. Solamente qualche tempo dopo, la bellissima Angelina Jolie gli confidò sul set del film The Tourist che lei stessa faceva il tifo per lui. L’attore si è pentito del provino non riuscito facendo sapere che se in quel ruolo avesse avuto successo chissà ora come sarebbe la sua vita ad Holliwood. Certo però, non lamenta la vita che ha ora sia dal punto di vista professionale che privato, la vita di Raoul Bova è un vero successo.

E voi siete d’accordo con le sue parole?