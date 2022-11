Ilary Blasi cambia tutto: la notizia che riguarda il suo lavoro

Ilary Blasi ha deciso, vuole cambiare proprio tutto: riguarda il suo lavoro in televisione. Ecco di che si tratta nel dettaglio.

Ilary Blasi è una nota conduttrice. Ancora non si sa se si occuperà lei della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi.

L’anno scorso, ha condotto una edizione da urlo ricca di colpi di scena e di nuovi personaggi super coinvolgenti.

Nonostante l’edizione di due anni fa fu un vero e proprio fiasco, Ilary si è tirata su le maniche e ha utilizzato tutta la sua forza e voglia per riportare dei buoni ascolti al suo programma.

Ecco, però, che la Blasi cambia tutto. Non abbandonerà la conduzione, ma gli altri dovranno stare alle sue regole.

Scopriamo insieme di cosa si tratta

Sul piccolo schermo, ma alle sue regole: Ilary Blasi cambia tutto

Ilary Blasi ha condotto molti dei programmi più rinomati, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

Ad un certo punto della sua carriera, però, la presentatrice ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicare tutto il suo tempo alla sua famiglia.

Da qualche anno, è tornata in televisione, ma sembra che a breve lei potrebbe abbandonare il mondo dello spettacolo.

In una passata intervista per il magazine Chi, Ilary dice di amare il suo lavoro, ma che vorrebbe iniziare a lavorare dietro le quinte. Non più protagonista, ma aiuto produzione.

Tutto si basa su un problema della Blasi. E’ per questo che ha in mente di cambiare tutto.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di televisione, levarmi altre soddisfazioni” si legge sul magazine e continua: “E’ negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”

Ilary non riesci più a gestire i programmi in prima serata. Dice di essere stanca perché questi format finiscono veramente tardi.

La conduttrice rivela di soffrire nel presentare le prime serate. “Di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in televisione ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni” confessa la Blasi.

Per questo motivo, la conduttrice cambia tutto e rivela di volersi dedicare ai programmi mattutini.

I fan impazziscono nello scoprire questa notizia. Si sono affezionati al suo bel sorriso e gli occhi blu e soprattutto sentiranno la mancanze della sua ironia.

Si tratta, però, ancora di un pensiero e quindi nulla è ancora detto. Ilary cambia tutto in vista del suo futuro, ma abbiamo ancora del tempo per scoprire quale programma condurrà quest’anno