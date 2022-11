Maria De Filippi e i retroscena amari di un matrimonio fuori dal comune

Maria De Filippi, la regina delle conduttrici Mediaset, nasconde una tristezza inaudita dietro quella sua immagine sempre super sicura di sé. Scopriamo che cosa le è successo.

La conduttrice più amata di Mediaset, Maria De Filippi non è sempre felice e serena come dà a vedere. Come tutte noi infatti, anche lei nasconde diverse cicatrici dietro quel volto che parla a tutti di forza e personalità da vendere.

In molte situazioni ha dimostrato coraggio da vendere, ma sotto sotto anche lei è una persona in carne ed ossa che può dimostrare delle fragilità. La notizia di oggi riguarda lei e non solo. Saltano infatti fuori retroscena amari che mai nessuno si sarebbe aspettato di leggere.

La questione non riguarda il suo lavoro, nel quale sappiamo benissimo quanto Maria De Filippi si impegni al 100%. E’ una donna sempre pronta all’azione, ma la fragilità le appartiene, e questa volta non lo nasconde.

La conduttrice che non si commuove mai davanti al pubblico, è protagonista di un evento drammatico che l’ha segnata.

Maria De Filippi e gli inediti retroscena sul matrimonio

Abbiamo già capito che si tratta del suo fedele marito, il giornalista Maurizio Costanzo. Stiamo parlando di un uomo di grande cultura ed è apprezzato da tutti, ma quello che è successo lascia a dir poco senza parole. La loro unione dura da oltre vent’anni, ed insieme sono una coppia unica, non ne esistono molte così affiatate e complici per tanto tempo. La verità di Maria De Filippi lascia di stucco il pubblico che la segue ogni giorno.

Come fa una coppia a rimanere unita per così tanto tempo, specialmente se si tengono presente i vecchi matrimoni del giornalista? Maurizio Costanzo si è infatti sposato due volte, prima con la fotoreporter Lory Sammartino nel 1963, e poi con la conduttrice televisiva Marta Flavi fino alla metà degli anni Novanta.

Dal 1995 fa coppia fissa con Maria De Filippi. Ci si domanda come facciano a stare da tanto tempo insieme viste le precedenti relazioni, soprattutto venendo a conoscenza di un retroscena amaro per qualsiasi coppia. Forse, persino assurdo.

A quanto pare infatti i due hanno da sempre avuto una scarsa intimità! Tutt’ora dormono in letti separati. Come rimane accesa allora la fiamma del matrimonio? Lui ama stare sveglio fino a tardi, per lei sarebbe impossibile visti i tempi frenetici. Quindi, visto che lei non è un robot e lui non può essere costretto, il dormire in letti separati è semplicemente una via per rispettare le reciproche esigenze.

Nulla di critico dunque ma solo una scelta matura, improntata al rispetto che portano l’uno per l’altra.