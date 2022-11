Proposta indecente per la gieffina più amata: Alex Belli colpisce ancora

Ci risiamo: Alex Belli colpisce ancora. Pare infatti essere arrivata la proposta indecente per la gieffina più amata di sempre.

Molti ricorderanno Alex Belli nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’attore è entrato nella Casa da sposato con la modella Delia Duran, ma andando avanti dei giorni ha instaurato una “amicizia speciale” con l’influencer Soleil Sorge.

Il triangolo è durato fino alla fine del programma e anche dopo. Adesso Alex è ancora sposato con Delia Duran, ma ha in mente una gieffina attuale inquilina della casa più spiata d’Italia.

Spunta infatti una proposta indecente svelata durante la diretta, ma scopriamo cosa è accaduto.

Alex Belli colpisce ancora: proposta indecente per la gieffina più amata

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Forte, schietta, ma anche molto sensibile, la modella piace molto al pubblico.

Chi invece ha diviso i telespettatori è Alex Belli con il suo passato percorso nella Casa. Anche in questa edizione, il suo nome non può che essere nominato.

Infatti, in un momento di relax, Antonella rivela una proposta indecente ricevuta proprio da lui.

Alex e Delia Duran hanno un matrimonio atipico tanto da averlo spiegato una volta per tutte a Novella 2000 quando sono usciti dal reality show.

“L’amore è meglio in due, il se***o ogni tanto anche in tre” esclama Belli durante l’intervista.

Inoltre, Delia spiega che lei e suo marito sono complici sotto un aspetto importante: “Abbiamo una cosa che ci rende molto uniti: amiamo molto le donne, per questo posso capirlo“.

Secondo loro, tutto ciò serve a mantenere accesa la passione e la voglia di rapportarsi. Entrambi hanno voglia di sentirsi liberi anche se sono sposati.

Ecco che spunta una proposta indecente ormai non più inedita da parte dei due coniugi durante l’attuale edizione del GF Vip.

E’ Antonella Fiordelisi a svelarla in un momento di relax assieme ad Edoardo Donnamaria.

“Mi ha proposto una cosa a tre” svela la gieffina e ammette di aver detto di no. “Con Delia. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore libero” commenta Antonella e conclude: “Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere“.

Non ci bastava Alex Belli nella scorsa edizione, anche quest’anno l’attore colpisce ancora. Con il coinvolgimento di sua moglie, l’ex gieffino fa una proposta indecente ad Antonella Fiordelisi che per ora decide di rifiutare