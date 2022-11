Stefano De Martino, clamoroso colpo di scena: la confessione su un passato inimmaginabile

Stefano De Martino sgancia la bomba inedita, una dichiarazione da non credere che ha lasciato i fan senza parole.

Anche un personaggio sui generis come Stefano De Martino continua a sconvolgere, anche perché il detto in questione lo ha tatuato sulla pelle. Con il tempo ha saputo trasformarsi in uno dei conduttori più amati dal grande pubblico che ormai lo identifica come un vero e proprio punto di riferimento per le trasmissioni Rai. Con la carriera da ballerino alla spalle, ha iniziato così un nuovo percorso. Peccato che è stato proprio quell’essere un ballerino che lo ha fatto gioire e soffrire più di qualsiasi altra cosa.

Abbiamo conosciuto Stefano De Martino quando era solo uno scugnizzo e di Belen Rodriguez neanche l’ombra. Partecipò ad Amici di Maria De Filippi come ballerino di modern e, fin da subito, ha conquistato il cuore del pubblico.

Fidanzato storico di Emma Marrone, si sono poi lasciati proprio perché il ballerino si era innamorato della showgirl argentina, per giunta pienamente ricambiato. Non tutti sanno che oltre all’amore proibito tra i due, c’è però un altro retroscena legato alla danza che lo ha fatto a dir poco penare.

Stefano De Martino confessa dramma inedito

Si pensa di conoscere ogni cosa dei propri beniamini del mondo della tv. Stefano De Martino è uno di quei personaggi che più di tutti ha da sempre saputo attirare l’attenzione del pubblico, ma questa volta la notizia non riguarda una questione amorosa. Si tratta di un dramma personale a tutti gli effetti. Scopriamo insieme quanto accaduto.

Bisogna una volta per tutte mettere da parte quella parentesi di Amici di Maria De Filippi che porta con sé il nome di Belen Rodriguez, perché Stefano ha fatto fuoco e fiamme per diventare un ballerino.

De Martino viene ispirato e si appassiona alla danza proprio perché il padre era stato a sua volta un performer. Il punto è che, nonostante la passione condivisa, il genitore aveva fatto di tutto per allontanarlo da questo sogno, perché lo vedeva come una sicura strada verso il fallimento e la pura sofferenza.

Al di là degli avvertimenti, Stefano De Martino è però andato oltre e ce l’ha messa tutta pur di coronare il proprio sogno.

Magari non è divenuto uno dei migliori ballerini su scala nazionale, ma di certo è ad oggi un volto amato da tutti e sa come intrattenere senza fronzoli, ma in modo semplice e genuino.