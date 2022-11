Test dello specchio: scegline uno e scopri cosa pensano gli altri di te

Scegli uno specchio e scopri cosa pensano gli altri di te con questo semplice test

Lo specchio è il simbolo della vanità e anche dell’inganno, rappresenta anche l’opposto come la verità e la realtà.

E’ come noi ci vediamo riflessi su esso che può cambiare di significato.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dello specchio per scoprire come ti vedono gli altri. Ti basterà fare una semplice scelta e leggere la risposta.

Che aspetti, vai a valutare le varie possibilità

Test: scegli uno specchio e scopri cosa pensano gli altri di te

Nel test dello specchio ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli seguendo il tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri come ti vedono gli altri.

Iniziamo a conoscerci a fondo! Sei pronto?

1) Uno

Gli altri ti ritengono un amico fedele. Sei sempre disponibile e non li tradiresti mai. Per gli altri sei gentile ed educato e sanno che tu li metti al primo posto.

Sei un dono prezioso e loro l’hanno capito. Quando hanno un momento no tu sei la prima persona che gli viene in mente.

2) Due

Per gli altri sei una persona romantica e anche molto simpatica. Diciamo che ti ritengono anche un pochetto ingenuo, ma non in senso negativo. Sei rimasto un po’ bambino, ma questo non va a tuo demerito.

Sei una persona premurosa e ti dividi in quattro per aiutare tutti.

Hai, però, una difficoltà nel parlare delle tue emozioni e sensazioni.

3) Tre

Gli altri ti ritengono una persona allegra e sempre ottimista. Sei capace di affrontare qualsiasi tipo di difficoltà, perché riesci a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Te ami proprio la vita e sei molto invidiato per ciò, ma anche ammirato. Molti vorrebbero essere coinvolgenti e forti come te.

4) Quattro

Per gli altri sei una persona molto tenace e anche vera ed è così! Odi le bugie e i sotterfugi, per questo non perdoni. Gli altri sanno che vuoi solo e soltanto sapere la verità, ma se ti tradiscono tu dici addio.

Preferisci una brutta verità piuttosto che una bella bugia.

5) Cinque

Gli altri ti ritengono una persona con la testa sulle spalle che è molto razionale. Ponderi bene le tue mosse prima di partire all’attacco. Insomma, non ami l’azzardo.

Hai bisogno di avere un quadro completo della situazione prima di partire. Per questo motivo gli altri ti considerano molto affidabile.

6) Sei

Per gli altri sei forte, determinato, ma anche un cane sciolto. Ti piace l’avventura e odi i limiti, vuoi sentirti libero.

Sei curioso ed intraprendente. Gli altri non vedono l’ora di sentire i tuoi racconti.