Torna in tv dopo 20 anni, pubblico sotto choc: non è invecchiata di un giorno!

La nota showgirl ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani dopo 20 anni e non sembra essere invecchiata di un solo giorno: incredibile!

La nota showgirl è stata una dei volti più amati dal pubblico del piccolo schermo nostrano, che rimase subito impressionato dalla sua bellezza e dai suoi modi di fare. Durante il suo percorso nel mondo dello spettacolo sembrava essere una di quelle giovani promosse della tv, ma purtroppo con il passare del tempo ha scelto di dedicarsi ad altre attività e di lasciare che la sua carriera in questo ambito diventasse un dolce ricordo e niente di più.

I telespettatori però sono sempre rimasti innamorati di lei e non appena Mara Venier l’ha riportata in tv dopo 20 anni sono rimasti senza parole in quanto non sembra essere passato un solo giorno da quando ha deciso di fare la sua ultima apparizione sul piccolo schermo nostrano.

La nota showgirl è tornata in tv dopo 20 anni con un video inedito che ha scaldato il cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani che da tempo sognava di poterla rivedere.

Mara Venier la riporta in tv dopo 20 anni: pubblico senza parole

Mara Venier è riuscita nell’incredibile obiettivo di riportarla in onda dopo oltre 20 anni con un inedito video messaggio indirizzato a Paolo Bonolis con cui ha collaborato per diverso tempo. Tant’è che la sua ultima apparizione è stata proprio all’interno di un suo noto programma: Ciao Darwin.

“C’è un’amica che è rimasta nel cuore del pubblico italiano anche se non la vediamo da anni” ha esordito la zia più amata d’Italia. “Ora lei ce l’ho! Ho un video per te! A lei ora non interessa più niente di questo lavoro“ ha poi continuato. “Ha sposato un americano molto ricco e vive a Miami in una villa pazzesca, è rimasta sempre affettuosa” ha poi concluso mandando in onda il ritorno di Wendy Windham tv dopo 20 anni.

Wendy Windham riappare a sorpresa a #DomenicaIn pic.twitter.com/g4PSJpSIml — Roberto Mallò (@robymallo) November 7, 2022

L’ex showgirl appare più bella che mai e sembrerebbe non essere passato un solo giorno dal suo addio al pubblico del piccolo schermo degli italiani che durante il corso di questi anni non l’ha mai dimenticata.

Tutti la ricordano in programmi come Sabato al circo, Il gioco delle coppie, Miss Italia nel mondo, I fatti vostri – Piazza Italia di sera, Telethon, Il gatto e la volpe.

Oggi però, come lei stessa ha spiegato tempo fa, la sua vita è cambiata:

“Conduco una vita agiata, è vero, ma non credete che io adesso faccia la ricca signora che passa le sue giornate a prendere il tè con le amiche o fare massaggi, non lavoro più nel mondo dello spettacolo ma mi do molto da fare nel settore del volontariato”

Ecco dunque a voi la nuova Wendy Windham, vita diversa ma sempre deliziosa.