Amatissima da tutti è pronta a ritornare in tv: “È difficile rimettersi in gioco”, l’amara confessione

Amatissima da tutti ma da anni è sparita dalla tv: “È difficile rimettersi in gioco”, l’amara confessione scioglie il cuore di tutti.

In tantissimi si ricorderanno di lei e si chiederanno perché, da diversi anni, non è più un volto fisso del piccolo schermo nostrano. A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Mio’. “È difficile rimettersi in gioco”, ha detto. Spiegando, quindi, di aver tentato più volte di partecipare a programmi tv, ma di non aver ottenuto grandissimi risultati.

Per iniziare a raccontare la sua scalata al successo, bisogna fare un passo indietro ed andare esattamente ai primi anni del 2000. La giovane romana prende parte ad uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano e diventa amatissima da tutti. Dalla bellezza impressionante ed autentica, la ragazza riesce a mettere tutti d’accordo in un vero e proprio batter baleno, cavalcando la cresta dell’onda.

Tutto ad un tratto, però, la sua vita cambia per sempre! Dopo la sua prima esperienza in tv, infatti, la giovane trova l’amore e diventa mamma di due figli, ma è molto distante dal piccolo schermo. “Quando sono nati ho smesso un po’ con tutti”, ha raccontato. Ad oggi che, però, i suoi figli sono grandi e lei è riuscita a godersi le loro tappe più belle, si dice pronta a ritornare in tv.

Amatissima da tutti ora vuole ritornare in tv: cosa ha raccontato

Non è assolutamente la prima volta che vi raccontiamo di quelle donne dello spettacolo che, nonostante il successo impressionante in tv, scelgono di allontanarsi per dedicarsi alla propria famiglia. È quello che, ad esempio, è successo ad un ex volto tv, che recentemente abbiamo visto in un noto reality show, ed è quello che ha raccontato un’ex amatissima partecipante di un famoso programma televisivo. Alle pagine di ‘Mio’, infatti, la giovane donna ha raccontato di aver chiuso con la tv dopo essere diventata mamma e di non pentirsi affatto della sua scelta. Adesso che, però, i suoi figli sono grandi, lei sente la necessità di ritornare in carreggiata, ma si rende conto che non è affatto facile. “In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo anni”, ha detto.

La protagonista di questo nostro articolo di oggi è lei: Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Uomini e donne. La romana ha raccontato, quindi, di voler ritornare in tv per rimettersi in gioco, ma di essere consapevole che si tratta di qualcosa di molto difficile. La sua più grande aspirazione è vestire i panni di valletta al Festival di Sanremo, anche se è convinta che Amadeus non la chiamerà mai, ma lei sarebbe più che contenta anche di un ruolo in teatro. “La valuterei con piacere”, ha detto la Pierelli.

Che cosa fa oggi Alessandra?

Nonostante l’addio al piccolo schermo di qualche anno fa, Alessandra Pierelli non è affatto rimasta con le mani in mano. Oltre ad essere attivissima sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha creato una propria linea di anelli. Anche la sua vita privata, infine, procede a gonfie vele. Dopo il dating show di Maria De Filippi, infatti, la Pierelli è convolata a nozze nel 2011 con Fabrizio Baldassari ed è diventata mamma di due adorabilissimi bambini.

Vi piacerebbe che ci fosse più spazio per lei in tv? A noi si, tantissimo!